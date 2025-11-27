La Navidad empieza el próximo 2 de diciembre en Movistar Plus+ con su nuevo canal temático

La dulce y siempre acogedora Navidad está en la vuelta de la esquina y Movistar Plus+ ya ha puesto toda la carne en el asador con un nuevo canal pop temático sobre esta famosa festividad. El dial 15 será testigo desde el próximo 2 de diciembre del mejor cine y series de Navidad, que estará disponible en el catálogo de contenidos de la televisión de pago más importante de nuestro país hasta el 11 de enero.

Estas son las novedades del nuevo canal temático de Navidad en Movistar Plus+

La Navidad vuelve a tomar protagonismo en Movistar Plus+ con el lanzamiento de un canal temático especial que estará disponible del 2 de diciembre al 11 de enero en el dial 15, pensado para convertir estas fiestas en una auténtica experiencia audiovisual para todos los públicos. La plataforma reunirá en un mismo espacio una cuidada selección de cine, series, música, documentales y entretenimiento con un marcado espíritu festivo, combinando grandes estrenos con títulos ya emblemáticos de estas fechas. Entre las películas más esperadas figuran producciones familiares como Una película de 'Minecraft', 'Los Muértimer', 'Campamento Garra de Oso', 'Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', 'Paddington: Aventura en la selva' y el clásico atemporal 'E.T.'. A esto se suman propuestas seriéfilas como 'Doce citas antes de Navidad' y citas musicales especiales como 'Wicked: One Wonderful Night' o 'Una noche conDua Lipa', completando una programación diseñada para vivir la magia navideña entre palomitas, emoción y buena música.