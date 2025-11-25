Movistar Plus+ se queda a 1 euro por Black Friday: todo su catálogo de cine, series y mucho fútbol al mínimo precio

Movistar Plus+ tiene una de las mejores ofertas de Black Friday de este año. Concretamente, te ofrece 1 mes por 1 euro. El precio habitual de esta plataforma de streaming es de 9,99 euros al mes, por lo que supone un enorme descuento (casi el 90%), lo que viene perfecto para disfrutar de su brutal catálogo por un precio irrisorio.

Esta plataforma es de Movistar, pero puede contratarse por cualquier persona, aunque no tenga tarifa o relación alguna con la operadora. A nivel de catálogo, en el que profundizaremos más adelante, ofrece cine, series y documentales—muchos de sus títulos resultan exclusivos de Movistar Plus+— pero también fútbol, toneladas de fútbol.

Todo lo que puedes ver en Movistar Plus+

La cantidad de series, y especialmente de producciones españolas, es abrumadora Movistar Plus+

Lo mejor de Movistar Plus+, al margen de su ridículo precio por Black Friday, es la variedad de su catálogo. Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta, pero no es el caso: aquí tienes mucho de todo.

Si eres de los que quiere una plataforma de streaming para ver películas, tienes un sinfín, desde los últimos estrenos hasta cine de culto, pasando por títulos europeos o películas míticas. Es más, Movistar Plus+ lanza un estreno al día.

Lo mismo si eres de los seriéfilos que les gusta culminar el día viéndose un capítulo de su producción favorita. La plataforma de Movistar cuenta con un gran número de series, pero su ventaja especial es que dispone de muchas españolas exclusivas, producciones propias que no hallarás en otra plataforma. ¿Llevas tiempo queriendo ver 'Poquita fe', 'Querer', 'Rapa', 'La mesías', 'Hierro' o 'Los años nuevos'? Es tu oportunidad.

LaLiga EA Sports se juega en Movistar Plus+ Movistar Plus+

Por otro lado, Movistar Plus+también es una plataforma deportiva, y se nota en su contenido. Telefónica, dueña de la operadora Movistar, y, por ende, de Movistar Plus+ es quien posee los derechos de retransmisión de la gran mayoría de competiciones futbolísticas en España, por lo que podrás ver una gran cantidad de partidos.

No incluye toda la jornada de liga o Champions, porque eso se reserva a los paquetes de fútbol de Movistar. Sin embargo, con la oferta de 1 euro podrás ver muchos partidos este mes. Entre ellos se encuentran:

De LaLiga EA Sports (1ª division)

Sevilla vs Betis (domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas)

(domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas) Barcelona vs Atlético de Madrid (martes 2 de diciembre a las 21 horas)

(martes 2 de diciembre a las 21 horas) Athletic Club vs Atlético de Madrid (sábado 6 de diciembre a las 21 horas)

(sábado 6 de diciembre a las 21 horas) Rayo vs Betis (lunes 1 de diciembre 5 a las 21 horas)

(lunes 1 de diciembre 5 a las 21 horas) Real Madrid vs Sevilla (sábado 20 de diciembre a las 21 horas)

De la Champions League

Chelsea vs Barcelona (martes noviembre 25 a las 21 horas)

(martes noviembre 25 a las 21 horas) Real Madrid vs Manchester City (miércoles 10 de diciembre a las 21 horas)

De LaLiga Hypermotion (2ª división)

Toda la jornada 16

Toda la jornada 17

Toda la jornada 18

Toda la jornada 19

De Europa League

Ludogorets vs Celta (jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas)

(jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas) Celta vs Bolonia (jueves 11 de diciembre a las 21 horas)

De Premier League

Chelsea vs Arsenal (domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas)

(domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas) Liverpool vs Sunderland (miércoles 3 de diciembre a las 21:15 horas)

(miércoles 3 de diciembre a las 21:15 horas) Manchester City vs Sunderland (sábado 6 de diciembre a las 16 horas)

(sábado 6 de diciembre a las 16 horas) Arsenal vs Wolverhampton (sábado 13 de diciembre a las 21 horas)

De Copa del Rey

Extremadura vs Sevilla (jueves 4 de diciembre a las 21 horas)

. En este caso, hasta el 25 de diciembre (un mes entero), se incluyen las anteriores. Movistar Plus+ también emite otros contenidos deportivos, tanto de fútbol, como de. Por ejemplo, desde ella se pueden ver, tanto masculina como femenina (3 partidos en la femenina). Por otro lado, se incluyen un par de partidos de la liga brasileña, pero también de Primera Federación, ideal para ver a los filiales.

En definitiva, Movistar Plus+ es una de las mejores plataformas de streaming, y, sin duda alguna, la más completa. Por 9,99 euros al mes es un buen precio, viendo como están subiendo este tipo de plataformas, pero por 1 euro al mes merece la pena. Tras ello, regresa a los 9,99 euros, pero como no tiene permanencia, puedes irte cuando quieras y aprovechar el primer mes.

