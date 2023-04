Susanna Griso ficha a Iván Redondo como analista para "Espejo Público"

Susanna Griso ha sorprendido a la audiencia al anunciar este martes al nuevo fichaje que se dedicará a analizar la actualidad política en un año que se antoja complejo por la existencia de varias citas electorales. Así, Iván Redondo, consultor político y exdirector de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a ‘Espejo Publico’, en Antena 3, donde ha ejercido por primera vez como comentarista de los movimientos políticos de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo.

Redondo, además, y como informan desde la cadena, desarrollará una sección propia, ‘Informe Redondo’, en el espacio matinal de Antena 3, en la que seguirá desgranando los vaivenes electorales de cara a los comicios del próximo 28-M. Durante su intervención en la mañana de este martes 11 de abril, opinó sobre la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Su gestión ha sido más que brillante en este año para su lógica; saca un notable alto”, pero matiza que los populares “saben que pueden ganar en voto popular en las municipales pero pueden dar en el larguero en algunas Comunidades”.

“Si Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones a Feijóo, no puede parecer que es el director de campaña de Sumar”, ha destacado Redondo sobre su exjefe, queriendo marcar claramente los dos espacios de la izquierda española: “Sumar tiene su espacio y Sánchez, el suyo”, ha indicado, vaticinando que “el PSOE puede perder muchos votos asociándose a Sumar” y mostrándose “convencido de que el presidente va a ir cogiendo un carril distinto al de Sumar”. Respecto a Yolanda Díaz, Redondo ha defendido que “tiene sentido como primera mujer presidenta” mientras que en Madrid, Isabel Díaz Ayuso “está en una OPA absoluta a Vox”.

Definió a Pedro Sánchez como un gran piloto que no tiene ahora un coche a su altura: "En algunos momentos ha habido un 'socialismo caoba'. En política para mí no existe el centro, sino las causas. La causa de la derecha, ese medio millón de votos que van de PSOE a PP. Hay que preguntarse el porqué se da esa fuga. Es un error total obsesionarse con la ideología, el 99% de los españoles no tiene carné de parido".

Una amplia trayectoria en la consultoría política

Iván Redondo (San Sebastián, 1981) es consultor político y dirige Redondo & Asociados. Ha ejercido como director del Gabinete de Presidencia del Gobierno (2018-2021) con Pedro Sánchez. Cuenta con una amplia experiencia en su campo, habiendo asesorado a los populares Xavier García Albiol y Antonio Basagoiti, entre otros. También fue director de gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura (2012-2015). En la actualidad es columnista de ‘La Vanguardia’ y con anterioridad colaboró en ‘Espejo Público’.