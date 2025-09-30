El clásico de terror 'Event Horizon' que es de culto al fin regresa con la precuela que se merece

Después de pasar varias décadas siendo reconocida como una de las joyas más enigmáticas del terror, Event Horizon al fin tendrá un nuevo proyecto vinculado al original. Sin embargo, no será de la forma que esperas. Esta nueva precuela busca cambiar para siempre la percepción sobre la franquicia de Event Horizon con un nuevo proyecto titulado Dark Descent.

Como parte de una iniciativa de cómics, esta colección es la última expansión que publicará IDW. Según parece, la idea es que desarrolle el origen secreto de Event Horizon, que evidentemente estaría ambientado antes de la película. Aunque no se trate de ningún proyecto cinematográfico, sin duda será una serie de cómics con una historia que ha sido esperada por muchos.

El regreso de un clásico de culto del terror

En una entrevista con el equipo creativo que ha trabajado en la serie de cómics, el objetivo parecía bastante claro: ofrecerle al público la historia que ni siquiera sabían que querían. Los involucrados que han podido materializar este proyecto han sido el guionista Christian Ward y el artista Tristan Jones.

Ellos reconocían que fue difícil encontrar el equilibrio entre revelar o sobreexplicar lo que sucede en la película. Lo más importante es que han pasado casi 30 años desde su estreno, así que el respeto a la obra original parece haber sido total. La idea de partir de algo existente también les ha permitido jugar con algo que ya conocían, sin la necesidad de tener que inventar nada nuevo.

Una de las principales características de Event Horizon es que lo mejor del horror cósmico es que se basa principalmente en la incomprensión de la humanidad. El miedo surge de quedar eclipsado por terrores que escapan a nuestro conocimiento, lo que permite mantener esa sensación de misterio constante que la película tan bien desarrolla.

El tándem creativo que ha trabajado en la serie de cómics sugiere que se percibe la historia a través de los ojos de los personajes, quienes ni siquiera tienen idea de lo que les sucede u ocurre a su alrededor. El cómic Event Horizon: Dark Descent pretende abordar justamente ese punto, así que parece la precuela perfecto para comprender un poco más este clásico de culto.