Si 'Dark' de Netflix se convirtió en tu obsesión, esta intrigante serie está destinada a heredar su legado

Es innegable el reconocimiento que tuvo el éxito de ciencia ficción de Netflix conocido popularmente como Dark. Fue una producción que causó un gran impacto entre el público, pero ahora existe una nueva serie de viajes en el tiempo que sigue su estela a la perfección. Asimismo, pese a que es cierto que las series más populares de Netflix suelen estar en inglés, Dark demostró que Europa podía estar al nivel sobradamente.

Lo cierto es que esta serie de viajes en el tiempo tiene muchas cualidades que la convierten en una obra maestra en el género. No pone en duda la inteligencia del público, sino que permite ir descubriendo la verdad con el tiempo. Además, los personajes de Dark son un punto fuerte. Pues bien, una nueva serie de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo en Netflix incluye estas y muchas más virtudes que la vuelven perfecta para los seguidores de Dark.

Una sorprendente apuesta de misterio y ciencia ficción

Netflix está lanzando episodios semanales de la serie de misterio y ciencia ficción Mobius junto con la plataforma de streaming iQIYI. Hasta el momento, la crítica apunta a que es una serie brillante. La historia sigue al detective Ding Qi, quien descubre que puede viajar en el tiempo cinco veces al día. Esto le permite resolver casos que de otro modo serían imposibles.

Sin embargo, pronto se ve en problemas cuando un sospechoso lo arrastra a un asesinato que quizá no pueda resolver. Después de todo, Ding Qi sospecha que este misterioso sujeto tiene la misma capacidad que él para viajar en el tiempo. Lo cierto es que los personajes principales de ambas series intentan resolver un misterio imposible. En el caso de Dark es una desaparición, pero en Mobius es un asesinato.

Como podrás intuir, el elemento de los viajes en el tiempo juega un papel fundamental en esta producción. Las historias de Dark y Mobius se sienten como un todo entrelazado. Es decir, un complejo entramado más amplio que no está claro desde el inicio. Dicho esto, ambas producciones se diferencian un poco de otras series de ciencia ficción porque tienen un enfoque narrativo extremadamente crudo.

Irónicamente, solo el tiempo dirá si Mobius tendrá un impacto tan importante como el que supuso el estreno de Dark. La serie china tiene todos los ingredientes para convertirla en una opción perfecta si buscas una sucesora de esta propuesta de ciencia ficción que marcó una época.