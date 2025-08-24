La película de ciencia ficción que retorció la fórmula 'Alien': un bombazo de terror cósmico en streaming que es de culto

Es evidente que no todas las películas están destinadas a tener buenas críticas, sobre todo si son tan ambiciosas de intentar combinar la ciencia ficción espacial con el terror más extraño. El ejemplo perfecto de un éxito que hizo esto fue Alien, la película de Ridley Scott que es considerada una obra maestra. Un título ambicioso en propuesta y perfecto en ejecución que cambió el estándar del cine. Pero no todas las producciones que se inclinan por este enfoque reciben el mismo reconocimiento.

Sin embargo, muchas de estas propuestas acabaron siendo un fracaso. Por supuesto, eso no evita que puedan alcanzar el estatus de clásico de culto con el paso del tiempo. Pero lograrlo con terribles muertes en gravedad cero es un reto aún más imposible. Pues bien, siguiendo la estela de Alien, Event Horizon es una película a la que le sucedió esto.

Una mezcla arriesgada que consiguió convencer

Cuando Event Horizon llegó a los cines a finales de los 90, el público no tenía forma de prepararse para lo que estaba por llegar. El filme parte de una premisa clásica: la tripulación de una nave espacial se encuentra con una nave abandonada. El equipo decide inspeccionarla para descubrir qué pasó con sus pasajeros.

Esa perspectiva de un terror sobrenatural que se siente infernal sigue siendo única en el género. Ningún extraterrestre, enfermedad ni un asesino es responsable de la muerte de la tripulación. El terror de desconocer qué mató a la tripulación se ve superado cuando se revela la verdad de lo ocurrido a bordo del Event Horizon. La realidad es que fue un filme que acabó siendo más inesperado de lo que nadie podría haber imaginado.

Y, como era de esperar, la película acabó dividiendo a espectadores y críticos. Sin embargo, eso no evitó que esa apuesta original por el terror acabase resultando una propuesta de lo más interesante. Y a partir de ahí comenzó su camino a convertirse en un clásico de culto. Por eso, a pesar de la mala recepción inicial, sí que ha acabado ganándose la reputación que pocas películas de ciencia ficción tienen.

Con un elenco de lo más peculiar que incluye a Laurence Fishburne, Jason Isaacs y Sam Neil, su relevancia no ha disminuido en todo este tiempo. Posiblemente no sea una obra maestra, pero sí un ejercicio creativo que merece una visita obligada. La tienes disponible con opciones de compra y alquiler en Apple TV+.