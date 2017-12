El «sacrificado» exilio de Puigdemont en su mansión de lujo

Vista la calidad de vida actual de Carles Puigdemont, parece complicado que decida pasar la frontera de regreso a España. Entre la institución que acoge a Oriol Junqueras y compañía y la que disfruta el ex president huido, no hay color. Tampoco entre los extras que acompañan el alojamiento de cada uno de ellos. El amor por la causa tiene unos límites y a nadie le amarga un dulce, en este caso, belga.

El prófugo Puigdemont lo sabe bien. De momento, ha elegido con tino la vivienda en la que descansar los fines de semana. El refugio es en realidad una mansión de lujo situada en Sint-Pauwels, una localidad flamenca de 4.000 habitantes, y que es propiedad de Walter Verbraeken, un millonario flamenco vinculado al partido ultra Nueva Alianza Flamenca. El palacete, que se encuentra en venta, está valorado en 895.000 euros.

El ex president sabe rodearse de quien debe y ha decidido no pasar penurias que para eso ya están otros compañeros separatistas. Para los malpensados, Puigdemont comentó estos días que no se esconde y que decidió poner tierra de por medio no para evitar la prisión, sino para servir mejor al pueblo de Cataluña y obedecer su mandato que, por lo visto, pasaba por que el ex president gozara de un exilio a la altura de su dignidad, esto es, con el boato necesario y gastos pagados. La independencia se merece los más dolorosos sacrificios personales y el ex president lo demuestra con su sinvivir diario por tierras de Flandes.