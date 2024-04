El Palacio de Buckingham se estaría preparando para un funeral inminente: "Carlos III se encuentra muy enfermo"

La salud del rey Carlos III se podría estar "deteriorando progresivamente", según apuntan Page Six o New York Post. En plena lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado tras su intervención de agrandamiento de próstata, la salud de Carlos III "no es buena".

Una situación que habría puesto en alerta a los funcionarios del Palacio de Buckingham, ante la posibilidad de un inminente funeral, cuyos preparativos, en realidad, comenzaron, tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Desde el anuncio de su enfermedad, Carlos III se ha mantenido alejado de sus deberes reales, al igual que la princesa de Gales.

Otras fuentes, como The Daily Beast, sostienen que la situación del monarca "no es buena". "Por supuesto que está decidido a vencerlo y se lo están dando todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal. Más de lo que dejan entrever", asegura al citado medio una fuente descrita como un viejo amigo de la Familia Real.

Una información que se contradice con la apuntada por la edición británica de Vanity Fair, en la que se señala el Trooping The Colour, como la fecha de la reaparición de Carlos III. En mayo se cumple un año de su coronación, pero es en junio cuando tiene lugar este desfile, una de las jornadas más importantes de la agenda oficial porque con él se conmemora el cumpleaños del monarca. Carlos III espera poder participar en estos actos, así como en las tradicionales carreras de Ascot. "En estos momentos, Su Majestad se está recuperando y respondiendo muy bien al tratamiento. Tiene muchas ganas de retomar sus obligaciones públicas antes de junio, si le resulta posible. Está recuperándose, pero sobre todo está frustrado por tener que tomarse un tiempo. Está siendo un buen paciente, pero no siempre paciente", destacaba una fuente cercana a la citada publicación.