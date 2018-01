ERC mantiene las reticencias para cambiar el reglamento

Con Carles Puigdemont más determinado que nunca a permanecer y gobernar desde Bruselas, ahora la pelota está en el tejado de ERC, y más en concreto, del presidente del Parlament, Roger Torrent, que deberá dirimir cómo enfila la investidura. Aunque la mano derecha de Puigdemont, Elsa Artadi, abrió ayer un resquicio para el regreso del ex president con la defensa de la «inmunidad parlamentaria» –«sólo se puede detener a un diputado si está cometiendo un acto criminal en ese momento concreto», según lo definió–, en la reunión que mantuvo con Torrent no hizo otra cosa que exigirle garantías para los diputados presos y fugados, dejando así entrever que no hay margen para el retorno de ninguno de ellos.

En todo caso, como se ha limitado a decir, esa decisión recaerá sobre la Mesa, que lo votará el próximo martes en la reunión. Por el momento, tendrá que decidir sobre cinco peticiones de delegación del voto –de los cinco huidos en Bélgica–, ya que los encarcelados todavía no lo han solicitado. Así las cosas, por ahora Puigdemont solo tendría garantizados 29 apoyos de JxCat de los 34 diputados electos y 30 apoyos de ERC de los 32 escaños electos. Los cuatros de la CUP, decisivos, no sabrá si los obtiene hasta el 27 de enero, cuando lo decidan las bases. En contra, tendrá asegurados los 57 votos de formaciones constitucionalistas y los 8 de los «comunes», que tampoco aceptarán ninguna alternativa que proceda de JxCat.

Torrent, que culminó ayer la ronda de contactos con Marta Rovira y Raül Romeva (ERC), Inés Arrimadas (C’s) y Artadi y Eduard Pujol (JxCat), anunciará el lunes a quién propone para presidir la Generalitat. Lo natural es que el elegido sea Puigdemont, aunque tras ello, tendrá que debatir junto a la Mesa cómo se produce su investidura. Raül Romeva, que aseguró que ERC no ha propuesto ningún candidato y dará apoyo al de JxCat –sin nombra a Puigdemont en casi toda la rueda de prensa–, rechazó de nuevo pronunciarse sobre la modalidad de la investidura. Ello se ha convertido en una tónica, que refleja día tras día la desgana que tiene Esquerra por prestarse a retorcer el reglamento y las esperanzas que sigue albergando en que Oriol Junqueras acabe convirtiéndose en president. Sin embargo, JxCat quita hierro a estas reticencias. Para Artadi, el acuerdo comunicado conjuntamente el pasado martes para que Torrent se erigiese en presidente de la cámara a cambio de que Puigdemont asumiera el Govern implica que ERC también tendrá que aceptar cualquier mecanismo que permita la investidura.

Estas reticencias de ERC pareció también observarlas Arrimadas tras reunirse con Torrent, que tampoco se aventuró ayer a decir que C’s impugnará la investidura de Puigdemont. «Ya veremos cuál es el contenido del nombramiento si es que este se produce. Yo no daría nada por hecho», aseguró, deslizando así que el lunes, el president del Parlament podría proponer a Puigdemont con matices. Lo que sí advirtió a Torrent es contra un viaje a Bruselas con dinero público.