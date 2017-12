Carmena: «No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoya el PEF que había presentado»

Nada más comenzar el pleno extraordinario en el que se sometía a votación el Plan Económico Financiero, la propia alcaldesa ha explicado a los grupos las razones del cese de Sánchez Mato. Ha relatado que el hasta hoy delegado de Economía le comunicó que no apoyaría el PEF así como su intención de no participar en la votación: “No puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido al Pleno en el que nos encontramos”. La alcaldesa también ha insistido en que este PEF permitiría regresar “a la normalidad al Ayuntamiento” una vez que el Ministerio de Hacienda levante la tutela sobre las cuentas municipales. Razones todas ellas que justifican, según su criterio, la destitución del delegado de Economía: “La trascendencia que esto tiene para nuestro plan de Gobierno y el desarrollo de la propia vida del Ayuntamiento hace necesario que haya tomado esta decisión de manera precipitada pero necesaria”.

Media hora después de que acabara el Pleno, Carmena ha comparecido en rueda de prensa. Allí la alcaldesa ha reconocido el “trabajo y todos los valores positivos” del delegado cesado pero también ha insistido en que no podía continuar al frente del área de Economía: “Lo había decidido ayer y esta mañana he firmado el decreto. No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoya el PEF que había presentado”. Según ha relatado, la decisión del cese la tomó anoche, aunque se la ha comunicado a Sánchez Mato esta mañana: “Sé que lo ha pasado mal. Hablé con él el sábado y estaba mal, tenso. Le tengo mucho cariño”.