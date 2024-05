Agentes de policía se presentan en la casa de un hombre de 25 años después de que llamara preguntando si alguien le podía desear feliz cumpleaños

El departamento de policía de Boston protagonizó un gesto de solidaridad cuando dos de sus agentes se presentaron en la casa de un residente local para cumplir su deseo de cumpleaños. El pasado jueves, durante la medianoche, los oficiales Israel Bracho y Franklin Ortiz respondieron a la llamada de un hombre que cumplía 25 años y expresaba su deseo de recibir un simple "feliz cumpleaños".

"Quiero que alguien me desee feliz cumpleaños", fueron las palabras del joven, según informó el departamento de policía. Al principio, los oficiales pensaron que se trataba de una broma, pero al verificar que era el día especial del joven, decidieron actuar rápidamente. "Todo el mundo merece sentirse especial en su cumpleaños", comentó Bracho a los medios locales.

Con un muffin de celebración y una fila de velas, los policías llegaron a la casa del joven, desencadenando una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. "Estamos felices de que tengas 25 años, es un número importante", expresaron los oficiales mientras encendían las velas del muffin.

Después de cantarle la canción de "Feliz Cumpleaños" y soplar las velas, el joven emocionado estrechó la mano de ambos oficiales, agradeciéndoles por hacer su día especial. "Ustedes son demasiado geniales", expresó el joven, visiblemente conmovido por el gesto de los oficiales.

Para Bracho, uno de los dos oficiales, este gesto va más allá del deber. "No podemos presentarnos en la casa de alguien con las manos vacías. Mi madre me educó bien, me habría matado si no lo hiciera", comentó. La policía de Boston informó que el joven, identificado como Chris, afirmó más tarde que el gesto de los oficiales hizo su día.