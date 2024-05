Marta Riesco revive su “noche de pasión” con Cristian Suescun y pide repetir

Marta Riesco continúa en la cresta de la ola, aunque en Telecinco hayan renunciado a contar con sus servicios al verse su nombre relacionado con Antonio David Flores. Los vetos en la cadena son un hecho y precisamente este jueves cargaba contra ellos Kiko Matamoros con especial dureza. Pero nada tiene que ver con la periodista, que parece encantada con su nueva vida como influencer, además de otros encargos profesionales que la mantienen siempre viva y al pie del cañón. Pero no todo en esta vida es trabajar, aunque para ella sea una faceta muy importante en su vida y a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos. También encuentra un hueco para darse una alegría al cuerpo, que en esta ocasión tiene nombre propio:Cristian Suescun. Y es que, después de tener “una noche de pasión”, ella ha hablado largo y tendido sobre el asunto, dejando bien claro que estaría encantada de volver a compartir juegos de alcoba con él.

Marta Riesco responde a sus seguidores Instagram

El hermano de Sofía Suescun, otra vetada en Telecinco, ha conquistado a la reportera. No sabemos si se ha hecho un hueco en su corazón, aunque a juzgar por las palabras de la protagonista sí que ha sabido aprovechar muy bien la oportunidad que la vida le brindó. Ha cumplido sus expectativas con creces, hasta el punto de dejar en ella una sensación de plenitud que desea volver a experimentar. Tras filtrarse el vídeo de su pillada en una discoteca de Talavera de la Reina y que su affaire nocturno estuviese en boca de todos, ella no tuvo reparo alguno en grabarse su propio clip para explicar qué sucede entre ellos. No son novios, sino muy buenos amigos que de tanto roce al final se han terminado desdibujando los límites de su relación. En definitiva, se lo han pasado muy bien y podrían tender un nuevo round, si él cede a las indirectas que le lanza su buena amiga.

“Cristian es la leche. Es muy buena gente. Le conozco hace muchísimos años, conmigo siempre se ha portado muy bien, le tengo un cariño increíble y bueno, ya sé que quedó patente. Pero vamos, que somos colegas”, ha querido detallar Marta Riesco a sus seguidores con un vídeo que ha hecho las mieles de todos. Y es que ha dado jugosos detalles de qué sucedió aquella noche en la que terminaron enredados en las sábanas y cómo no descarta terminar allí de nuevo: “Para un día que nos rozamos nos pillan, entonces ya… no sé, la verdad es que en eso soy todavía un poquillo inocente y me parece mentira que sea noticia. Iba yo contenta y hubo ahí un acercamiento, pero no hay ningún tipo de relación”.

Marta Riesco Instagram

Marta Riesco parece recuperada emocionalmente de las secuelas que le dejó su ruptura con Antonio David Flores. También de su salida de Telecinco y la eterna batalla judicial que mantiene contra ellos y que ha vuelto a ser pospuesta en los tribunales. Está en uno de sus mejores momentos personales, aunque tenga siempre algo con lo que lidiar, como así lo confirma ella con una sonrisa de oreja a oreja al hablar de su apasionada noche con Cristian Suescun: “Estoy disfrutona, pasándomelo bien. Fue un meneillo de la noche, un poquito de jarana, unas copillas, un bailoteo, pam, pam… Y muy bien, te quiero decir. Me lo pasé genial y si se repite, pues oye, eso que me llevo para el body”. Eso sí, ¿y lo de tener a Maite Galdeano como suegra le seduce la idea? Pues también ha dejado este punto claro por lo que pueda llegar y reconoce no le importaría entrar a formar parte de la familia Suescun: “sería divertido, tenía mucho trato con ellos y la verdad que me caen muy bien. Sería un entretenimiento y esa suegra, hombre por favor”.