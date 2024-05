El filtro que podría ayudar a los daltónicos a ver mejor el color

El daltonismo es una alteración de origen genético que afecta a la capacidad de distinguir los colores. Se estima que en España hay cerca de dos millones de personas daltónicas (uno de cada 12 hombres y una de cada 200 mujeres), cuya capacidad para discriminar los colores está reducida respecto a lo que ve la mayoría de la población.

Ahora, un estudio realizado por Aurora Torrents, decana de la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrassa (FOOT), de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), abre una puerta a una mejora de la calidad visual de estas personas.

Según este trabajo, el filtro salmón en gafas de sol podría ayudar a los daltónicos en su percepción del color. Esta es una de las grandes conclusiones extraídas de la investigación realizada por la Dra. Torrents, en un estudio del Fórum de Gafas, Lentes y Monturas, organizado por la Asociación de Fabricantes de Óptica (AEO) y la asociación Visión y Vida.

Este estudio, presentado recientemente, viene a analizar hasta qué punto el color de los filtros que usamos en las gafas de sol modifica nuestra percepción de la realidad. De forma sorprendente, durante la realización del mismo, se obtuvo un hallazgo por serendipia: «Analizando en una muestra de diez personas daltónicas (cuatro deuteranómalos, dos deuteranopes, un protánope, dos protanómalos y otro con daltonismo leve) pudimos ver cómo ocho de las diez afectados tienen una mejor visión del color con un filtro de gafas de sol salmón», explica la experta.

Es decir, se abre una puerta a una mejora de la calidad visual de estas personas: el filtro salmón ayuda a generar mayores diferencias de color entre el rojo y el verde. «Estamos muy orgullosos de que este estudio nos haya aportado esta información, dado que ahora los profesionales de la salud visual podrán también asesorar a personas daltónicas y analizar si usando este tipo de filtros tienen una mejor visión del color. Es muy importante para todos nosotros como profesionales seguir investigando y avanzando en este aspecto», explica Pedro Rubio, presidente de AEO.

Porque en el mercado hay infinitas variedades de filtros solares y gafas de sol: desde las espejadas, las degradadas y, cómo no, todos los colores de lente que, además de una función protectora de la salud visual, combinan moda y tendencias. En España, el 85,8% de la población dice usar gafas de sol, aunque no todas las opciones disponibles en el mercado son conocidas por los usuarios: las lentes que mejoran el contraste son desconocidas para el 65,2%; las degradadas, solo las conocen el 35,7% y las espejadas, el 42,2%.

Tipos de daltonismo

Existen diferentes tipos de daltonismo que causan problemas para ver diferentes colores. El rojo-verde es el más común y dificulta distinguir entre estos dos colores. Hay cuatro tipos: deuteranomalía, el más común, hace que ciertas tonalidades de verde se vean más rojas. Este tipo es leve y no suele interferir con las actividades normales; protanomalía, hace que ciertas tonalidades de rojo se vean más verdes y menos brillantes también es leve y no suele interferir con las actividades normales; y protanopia y deuteranopia, que hacen que no puedan diferenciar entre ambos.

Está también el daltonismo azul-amarillo, menos común, dificulta discernir la diferencia entre varias combinaciones de colores. Hay dos tipos: la tritanomalía, que hace que sea difícil diferenciar entre el azul y el verde, y entre el amarillo y el rojo; y la tritanopia, que no distingue entre el azul y el verde, entre el morado (violeta) y el rojo, y entre el amarillo y el rosado. También hace que los colores se vean menos brillantes.

Por último está el daltonismo completo, más raro, llamado monocromacia o acromatopsia, y por el que no se reconocen los colores en absoluto.