San Marino amenaza con abandonar Eurovisión tras la eliminación del grupo español Megara: "El juego no puede ser sólo para los países grandes"

En la noche del jueves se esperaba la actuación en el Festival de la Canción de Eurovisión de la ya finalista España con el mismo interés que la actuación también española del grupo Megara que representaba a San Marino. Sin embargo, aunque la actuación fue muy potente y visual, el televoto los castigó eliminando cualquier posibilidad de que se clasificaran para la final de este sábado. Ahora, algunos rumores apuntan a que el pequeño país se está pensando seriamente abandonar la competición europea musical por excelencia.

San Marino ha participado en el Festival de la Canción de Eurovisión once veces en total. El país hizo su debut en el Festival de 2008 con el grupo de rock Merodio y el tema "Cómplice", que acabó con tan solo 5 puntos, 3 de Grecia y 2 de Andorra. Tras no conseguir el pase a la final en sus primeros cuatro intentos, se clasificó por primera vez en la edición de 2014. Valentina Monetta representó a San Marino en 2012, 2013, 2014 y 2017, convirtiéndose en la primera cantante sanmarinesa en participar en tres ediciones consecutivas, le sigue Senhit (2011, 2020 (cancelado) y 2021) y Serhat (2016 y 2019). La participación más reciente de Valentina Monetta, en el Festival de Eurovisión 2017 junto con Jimmie Wilson, le dio el título de la mujer con más participaciones en la historia del Festival de la Canción de Eurovisión.

Las gestiones de la emisora pública de San Marino, la SMRTV, comenzaron en 2007 y decidieron ir a Eurovisión al año siguiente en Belgrado. Pasó un par de años fuera por supuestos problemas financieros y su vuelta sólo llegó a la semifinal con "Stand by" y 29 puntos. En 2012 la composición "Facebook uh, oh, oh (A satirical song)», interpretada por Valentina Monetta, elegida internamente, fue rechazada por la Unión Europea de Radiodifusión debido a que su letra rompía las reglas contra el uso de marcas comerciales, al repetir múltiples veces el nombre de la empresa Facebook. Quedó en decimocuarto puesto en la semifinal, con 31 puntos.

El problema es que aunque ha alcanzado la gran final en 3 ocasiones, nuca ha conseguido situarse en el top 10. Por eso ahora no extraña tanto que se hayan hecho virales las palabras del Ministro de Turismo de San Marino, Federico Pedini Amati, que habló sobre la posible retirada del país del Festival de Eurovisión. "Podríamos optar por no participar más en Eurovisión", explicó sin despeinarse. Y añadió: "Sobre todo - subraya - hay algo que no me conviene: durante tres años consecutivos estamos fuera de la final. Primero Achille Lauro, luego Piqued Jacks y ahora Megara. Parece que los Estados pequeños se ven fuertemente penalizados. El juego no puede ser sólo para los países grandes"