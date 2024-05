Pésimos pronósticos para España en Eurovisión: esta es la posición que ocuparía según las apuestas

Para la sexuagésima octava edición del festival de Eurovisión, que se organizará, este año, en Suecia, España no traía las mejores sensaciones. El dúo alicantino que forma Nebulossa, formado por María "Mery" Bass y Mark Dasuosa, representantes nacionales para este certamen, no han aterrizado al país escandinavo con bien pie.

Y es que la previa del festival no ha estado exenta de percances, como el que sufrió María "Mery" Bass, la vocalista del grupo, en uno de uno de los ensayos, y por el que tuvo que ser atendida por las asistencias sanitarias: concretamente, Bass se lastimó una pierna y acabó sangrando, generando así cierta inquietud entre el equipo.

Por si fuera poco, a uno de sus bailarines, César Louzán, se le quedó atascado el pantalón en un momento vital de la coreografía, aunque este no se volvió a repetir durante el ensayo. Desde entonces, no ha habido más incidentes en los ensayos previos al sábado, día de la final.

Sin embargo, no parece que estos vayan a ser los últimos contratiempos para Nebulossa, ya que han salido los pronósticos de Eurovisión por parte de las casas de apuestas y han sido recogidos por EurovisionWorld, el sitio web especializado en el festival.

Favorita... al farolillo rojo

Según el sitio web especializado EurovisionWorld, España es líder en las apuestas para quedar en el último lugar del certamen, con un 27%, por delante de Alemania (18%), Reino Unido (16%) y Luxemburgo (12%).

España quedaría en último lugar según las casas de apuestas Eurovisionworld

Asimismo, no sería la primera vez en la historia que esto sucediese, ya que esta circunstancia ocurrió en 1962, 1983, 1999 y 2017. En esas ocasiones, representaron a España Víctor Balaguer, Remedios Amaya, Lydia y Manel Navarro, respectivamente.

En cuanto a la clasificación de ganadores, Nebulossa, con su canción "Zorra", ocuparía el puesto 18 de 26, ya que hasta cinco países han sido descartados, entre ellos San Marino, cuyos representantes eran el grupo español Megara.

En dicho ranking, Croacia es la que tiene más opciones de ganar, con hasta un 42%, siendo Israel, con la mitad de posibilidades que el país euorpeo. Les siguen, aunque de manera lejana, Suiza (11%) y Francia, con un 6% de probabilidades.

"No vamos a hacer un drama"

Por su parte, Nebulossa ha asegurado, en una reciente entrevista antes de ir hacia Suecia que ellos no mirarían preocupados el puesto en el que terminasen: "Vamos allí a divertirnos y seguimos con la misma filosofía. Si quedamos últimos, haremos el 0 Points Tour", declaró el matrimonio. "Preferimos que no (quedar los últimos), pero no vamos a hacer un drama de eso".

Se prevé que España actuará alrededor de las 21:54 horas y, como se ha mencionado previamente, saldrá en la octava posición al escenario, después de Lituania. Posteriormente a los alicantinos, actuará Estonia.

La final del festival, por su parte, comenzará a partir de las 21:00 horas hora peninsular española del sábado 11 de mayo,y se podrá ver a través de La 1 de Radio Televisión Española.