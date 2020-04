Nueva York mantiene la tendencia a la baja con 438 muertos por coronavirus en un día

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha indicado que en la última jornada se han registrado 474 fallecidos, lo que supone el tercer día consecutivo de descenso en la cifra de muertos por coronavirus, aunque arroja un “trágico” total de 15.740.

Estos 438 siguen a los 474 del miércoles, los 481 del martes y los 478 del lunes, lo que refleja una mejoría respecto a semanas anteriores donde la cifra de muertos diarios superaba los 500, aunque, según ha subrayado Cuomo, “no está bajando tan rápido como nos gustaría”. El dirigente neoyorquino también ha llamado la atención sobre el hecho de que “el número de hospitalizaciones ha vuelto a bajar”, los cual ha celebrado como “buenas noticias”. En concreto, el dato de personas intubadas “esta bajando claramente”, ha resaltado.

En cuanto al balance global de personas afectadas por el Covid-19 en el estado norteamericano, Cuomo ha confirmado que la curva de contagios se mantiene plana, pero ha reconocido que “no son grandes noticias” porque la expectativa era que empezara el descenso. Además, ha revelado que, de acuerdo con los test masivos que han realizado en los últimos días entre 3.000 personas de 19 condados y 40 localidades que no están en cuarentena, el 13,9 por ciento ha desarrollado anticuerpos para el coronavirus. Asimismo, ha avanzado que harán más pruebas diagnósticas entre las comunidades de afroamericanos y latinos para compensar las “disparidades sanitarias existentes”, entre otras cosas, porque muchos de ellos son considerados trabajadores esenciales y no pueden confinarse en casa, de modo que están más expuestos. El gobernador ha considerado que esto es especialmente de cara a lo que cree que podría ser una segunda oleada de casos de coronavirus el próximo otoño, coincidiendo con la epidemia habitual de gripe, lo cual podrá colapsar el sistema sanitario. “Si la gente que podría tener Covid-19 o gripe en otoño no saben qué es, podrían ponerse nerviosos y empezar a ir a los centros de salud, lo cual podría volver a suponer un problema para el sistema sanitario”, ha planteado, en una rueda de prensa recogida por CNN.

Investigaciones en residencias

Por otro lado, Cuomo ha anunciado una investigación en las residencias de ancianos de Nueva York, que como en otros lugares se han convertido en uno de los principales focos del coronavirus. “Vamos a llevar a cabo una investigación de las residencias para asegurarnos de que están siguiendo las reglas (...) Se les paga por cuidar a los residentes y tienen que hacerlo conforme a las normas estatales. Si no es así, emprenderemos las acciones oportunas”, ha avisado. El gobernador ha aprovechado para recordar que los trabajadores y los visitantes deben tomarse la temperatura y que los empleados deben hacer un seguimiento específico de los residentes para detectar posibles casos de coronavirus y, en caso de confirmarse, avisar a familia y autoridades.