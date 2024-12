Cristiano pierde sus gimnasios, ¿y su superpoder?

Esta semana saltaba la noticia: el fondo de inversión TPG Growth ponía a la venta Crunch Fitness, la cadena de gimnasios de Cristiano Ronaldo, por más de 1.500 millones de dólares. Si se materializa la venta, TPG Growth abandonaría el negocio 5 años después, cuando la empresa tenía algo más de 300 clubes. La información cogía por sorpresa a los 2,5 millones de usuarios de la empresa instalada en 7 países. La cadena estadounidense de gimnasios de bajo coste pretende desinvertir en el negocio del fitness traspasando las más de 400 instalaciones que posee. El fondo de inversión, socio hasta ahora de CR7, busca un comprador que asuma el precio de salida en que valora la empresa: 1.500 millones de dólares (1.427 millones de euros), incluida su deuda actual.

Se desconoce por el momento la reacción de Cristiano Ronaldo, que presta su imagen a la firma desde verano de 2016, cuando aún militaba en la filas del Real Madrid. De hecho, el portugués no sólo presta su imagen corporativamente sino que también se hizo socio de la marca personalizando en la capital uno de los gimnasios con su propio nombre. El espacio, inaugurado bajo el concepto CR7 Fitness by Crunch, está situado en la madrileña calle María de Molina y se convirtió desde su apertura por su localización premium en el buque insignia de la marca en Madrid. Tras la inauguración de la capital vinieron dos inauguraciones más, CR7 Crunch Badajoz y CR7 Crunch Aveiro, localizado en Portugal, la tierra natal del jugador. Ahora parece que el negocio ha perdido fuelle y ni siquiera la imagen del portugués sirve por sí sola para reflotar la cadena de gimnasios. Algunos apuntan a que la otrora potente imagen de marca del delantero portugués se ha desvanecido por su marcha al fútbol árabe, tras fichar en 2022 por el Al-Nassr F. C., de la Liga Profesional Saudí. Su reputación, antes suficiente para hacer oro todo lo que tocaba, parece languidecer por la lejanía en comparación con la influencia que ejercía cuando vivía en Europa. Pero, ¿es eso cierto? ¿Se ha apagado la estrella de CR7 como imagen de marca? ¿Ha sido su marcha a Arabia el fin de su carrera como influencer?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Instagram

Respondemos la pregunta con la ayuda de Personality Media, la empresa referencia en el mercado de análisis de los famosos como herramienta de comunicación. «Cristiano es una marca internacional conocida en todo el mundo. Su marcha a Arabia seguro que tiene que ver con la posibilidad de abrir mercado a sus negocios, por no hablar del régimen fiscal más favorable». Según Santiago Mollinedo, CEO de la empresa, «CR7 ha conseguido lo más difícil para un latino, que es abrirse camino en el mercado asiático». Un caso, el del futbolista que no tiene parangón con el de su joven mujer. «No tiene nada que ver con Georgina. Ella se ha hecho conocida por la fama que arrastra de él pero no tiene ni punto de comparación. No canta, no actúa, ha hecho una serie sobre su vida, pero aparte de enseñar cómo vive y en que gasta el dinero de Cristiano no aporta mucho más». Respecto de si la marcha del delantero a Medio Oriente ha podido mellar su reputación como influencer, su respuesta es clara.»España es un dedal en el mundo. Su estancia en el Real Madrid le ha ayudado en cuanto a fama pero la repercusión de Cristiano es mundial. Hay pocos famosos que no puedan bajarse de un taxi en la calle Alcalá sin que tengan que ser escoltados por Policía. Cristiano es uno de ellos».

Al nivel de David Beckham

Respecto a la comparación de su fama con la de otros futbolistas, curiosamente CR7 solo tiene que envidiar a un ex compañero: David Beckham. Según Mollinedo, Beckham es un ejemplo de personaje famoso mundialmente con mayor repercusión que CR7. «En el caso de Beckham –apunta–, se une la repercusión de él como futbolista famoso con la fama de Victoria Adams, su mujer, que también es conocida en todo el mundo al mismo nivel que él. Son un ejemplo único». Parece que en el caso de las esposas de los dos futbolistas, Georgina también saldría perdiendo si se la compara con la pija de las Spice Girls. «Victoria es un personaje de relevancia mundial. Si Georgina se planta en vaqueros y camiseta en México D.F., no creo que la conociera prácticamente nadie. No es el caso de Victoria. Georgina va haciendo marca. Sus documentales de Netfix la aportan una nueva notoriedad».

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Instagram

Pese a salir perdiendo en la comparación, la marca «Cristiano Ronaldo» como tal sigue vigente, tanto como antes de partir con rumbo al fútbol árabe. «Igual incluso más. Cuando vivía en España su imagen estaba muy polarizada por el fútbol y la rivalidad con los otros equipos. En Arabia Saudí no existen esas polémicas y además lo que sale desde allí y llega al resto del mundo suelen ser noticias en positivo, sus goles, etc... eso hace que su marca crezca y, por tanto, su influencia también».