¿Cansado de fotos arruinadas? Google lanza 'Best Take' para transformar tus momentos

Todos hemos tenido esa experiencia desalentadora de tomar una foto perfecta, solo para descubrir que uno de nuestros amigos o seres queridos salió mal en la imagen. Sin embargo, parece que Google está decidido a poner fin a este problema común de una vez por todas con su última innovación: 'Best Take'. Esta emocionante función promete cambiar la forma en que vemos y compartimos nuestras fotografías digitales.

'Best Take' es la última apuesta de Google para mejorar la experiencia de la fotografía digital. Esta función permitirá a los usuarios modificar la cara de una persona en una foto con facilidad. ¿Alguien salió con los ojos cerrados o una expresión extraña? No hay problema. Con solo unos pocos toques en la pantalla, 'Best Take' tomará expresiones de otras fotos tomadas en un intervalo cercano y las aplicará a la imagen en cuestión, transformando instantáneamente una mala toma en una instantánea perfecta.

La magia detrás de 'Best Take' radica en su capacidad para analizar y comparar múltiples fotos similares tomadas en rápida sucesión. Esta función recopila las expresiones faciales de todas las fotos y las combina para obtener la mejor apariencia posible. La conveniencia y la simplicidad de esta característica seguramente serán bien recibidas por los amantes de la fotografía en todo el mundo.

Por ahora, Google ha brindado una demostración de 'Best Take' y ha anunciado que estará disponible en los nuevos modelos Google Pixel 8 y 8 Pro, programados para su lanzamiento el 12 de octubre. Sin embargo, aún no está claro si esta emocionante aplicación estará disponible para usuarios en España. La expectación es alta, y los amantes de la fotografía esperan ansiosamente la oportunidad de experimentar la magia de 'Best Take' en sus propias imágenes.