La pena de Marta Riesco tras la cancelación de "La familia de la tele": "No quiero que se olviden de mí"

La cancelación de “La familia de la tele” por los bajos índices de audiencia cosechados desde su llegada a Televisión Española ha dejado sin trabajo a buena parte del equipo. La mayoría estaban contratados en calidad de obra y servicio, y entre ellos se encontraba Marta Riesco, por lo que una vez finalizado el programa, se rescinde la relación laboral.

Se enfrentan ahora a un futuro laboral incierto y lo único que está en sus manos es ponerse manos a la obra y buscar un nuevo empleo. “Voy a luchar por volver a trabajar en televisión. He actualizado mi currículum y he escrito a gente del mundo de la televisión, no quiero que se olviden de mí y que sepan que estoy buscando trabajo. Me encantaría trabajar de lo que más amo. Soy reportera, redactora, edito los vídeos, colaboro en televisión… A ver si hay suerte”, ha comenzado explicando Riesco en sus redes sociales, anunciando sus logros y capacidades con la esperanza de que le den una nueva oportunidad en otro programa.

La tristeza de Marta Riesco

Además, la periodista se ha sincerado sobre las sensaciones que le embargaron cuando le notificaron que “La familia de la tele” llegaría a su fin, una situación por la que nunca antes había pasado. “El día que se nos comenta que se cancela el programa, contábamos con ello por las bajas audiencias que estábamos haciendo. La televisión es así, pero es la primera vez que vivo la cancelación de un programa. Todos mis compañeros han vivido cancelaciones de programas y todos han vuelto a trabajar, así que no pasa nada”, indica la reportera.

Aunque confirma que “he estado triste y he pasado por momentos anímicos más bajos”. Marta Riesco no se rinde y se siente “esperanzada”. De momento, seguirá trabajando en sus redes sociales, donde compagina la colaboración con marcas y la publicidad con reportajes en los que sigue haciendo lo que más le gusta: salir a la calle y escuchar el clamor popular.

“Mientras, seguiré enviando currículums. La vida es esto: empezar una y otra vez. Continúo esperando la segunda oportunidad, que estoy segura de que llegará”, insiste Riesco, mucho más optimista que la última vez que perdió su trabajo en la pequeña pantalla, cuando pensó que “nunca más volvería a trabajar en televisión”.

La periodista ha demostrado con creces su valía y capacidad de enfrentarse a todo tipo de retos, y solo falta que un nuevo programa de televisión apueste con ella para darle una alcachofa y que pueda seguir haciendo lo que mejor se le da.