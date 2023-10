Le preguntan en directo a Nano Jr. sobre la nueva jornada laboral y su respuesta incendia las redes

Las redes sociales han demostrado su capacidad para catapultar a personas comunes a la fama en cuestión de segundos, y Nano Jr. es un claro ejemplo de ello. Su vídeo viral, donde relata sus esfuerzos para mantener a su familia trabajando desde los 16 años, lo convirtió en un referente de esfuerzo para jóvenes en todo el país. A raíz de su fama, Nano Jr. ha participado en diversos programas y se ha convertido en una figura conocida en España.

Sin embargo, su última aparición en televisión generó controversia. Cuando se le preguntó sobre el acuerdo entre el PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral a 37,5 horas con las mismas condiciones salariales, Nano Jr.expresó inicialmente su desacuerdo con la idea. "Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de contrato, porque todos los trabajadores que queremos trabajar no tenemos la culpa de los trabajadores que parece que sí, pero luego ni trabajan. Necesitamos un contrato digno para poder vivir, y qué menos que un contrato de 40 horas. Es lo que todo el mundo debería tener", explicaba Nano Jr.

Susanna Griso, la presentadora, aclaró el concepto: "Pero, en este caso, serían 37,5 horas con el mismo sueldo. No se te reducirían las condiciones salariales. En todo caso mejorarías en cuanto a condiciones laborales". Nano Jr. cambió de opinión: "No lo había entendido, había leído noticias pero... Eso me parece bien, no lo veo mal", expresaba el joven tiktoker, desdiciéndose de su anterior posicionamiento.

La redes no han tardado en reaccionar a este vídeo viral. "Me muerdo de la vergüenza" o "El chaval no tiene suficiente capacitación, información o experiencia ¡Qué le dejen en paz!" han sido algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter. Y es que, mientras algunos piden que Nano Jr. tenga un respiro y se aleje del foco mediático, otros argumentan que su falta de información o experiencia debería ser tomada en consideración en este caso.