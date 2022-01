Libertad con cargos para la madre que secuestró a hijos para no vacunarlos

Cristina Mariscal Copano, la madre que secuestró a sus dos hijos, de 12 y 14 años, para evitar que fuesen vacunados contra la covid saldrá en libertad con cargos y no podrá comunicar con los menores tras comparecer ante el juez. El abogado del padre de los menores, Javier Toucedo, ha explicado a Efe que la autoridad judicial ha decretado además una orden de alejamiento de trescientos metros.

Mariscal Copano se personó ayer ante los juzgados de Sevilla y una vez en dependencias judiciales se identificó y entregó a los niños, por lo que el juez ordenó que quedase detenida hasta que compareciera ante el titular del juzgado.

El progenitor denunció el pasado diciembre que desde hacía casi un mes no veía a sus hijos y culpaba a su ex esposa y madre de los niños de habérselos llevado de la casa de su actual pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros motivos para que no fueran vacunados.