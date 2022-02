Vox se une a las protestas sindicales contra la gestión sanitaria

Vox ha anunciado este miércoles que se unirá a las “justas reivindicaciones” sindicales contra la gestión sanitaria del Gobierno andaluz e iniciará en paralelo una campaña propia para denunciar las actuaciones del Ejecutivo en esta materia. El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha explicado en rueda de prensa que incluso están en conversaciones con los sindicatos profesionales de médicos y de enfermería para determinar si representantes del partido participarán en las manifestaciones, algo que dependerá “de la voluntad de los convocantes”.

En el caso de las protestas que han convocado CCOO y UGT, Gavira ha asegurado que Vox también apoyará en ellas las reivindicaciones del personal sanitario, lo que no significa que respalden a los sindicatos que van a encabezar esas manifestaciones. Ha asegurado que no se trata de ningún “complot” ni de politizar la gestión sanitaria, pero ha defendido que los profesionales tienen “toda la razón” en sus quejas, por lo que el partido emprenderá su propia campaña bajo el lema “Salud no responde”.

Ha asegurado que el Gobierno “hablará de complot, de pinza” o de responsabilizar a otros de lo que está sucediendo en la Atención Primaria pero entiende que la realidad es que el PP y el PSOE han demostrado que son “igual de incapaces de resolver el problema de la atención sanitaria”. Gavira, que ha vuelto a argumentar el rechazo de su partido al proyecto de ley de economía circular que se debatirá mañana, ha criticado que el “vocero” del Gobierno, en referencia al portavoz, Elías Bendodo, como “un hábil trilero” pida a su partido “que guarden las pancartas”, cuando llevan “una semana empapelando Andalucía” con folletos “mentirosos” en los que se critica que PSOE, Vox y Unidas Podemos tumbaran los presupuestos andaluces por interés partidista.