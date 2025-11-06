Andalucía ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones para la agroindustria

La Junta de Andalucía ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para modernización de la agroindustria, dirigida tanto a pymes como a grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y alimentarios.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado que está prevista la publicación de esta convocatoria durante este mes de noviembre, con la novedad de que podrán alcanzar hasta el 65 % de la inversión subvencionable en el caso de las pymes y el 50 % para las grandes empresas.

Ha trasladado esta información a la Comisión de la Industria Agroalimentaria, a la que ha asistido, un nuevo órgano de diálogo y colaboración entre las empresas y la administración pública que se constituyó el pasado mes de junio en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Ha agradecido a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la puesta en marcha de esta comisión, que preside la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Heineken España, Carmen Ponce, y que está integrada por las ocho organizaciones empresariales territoriales miembros de la CEA, junto a distintas organizaciones sectoriales y empresas, ha informado en un comunicado.

Más de 6.000 empresas vinculadas a la agroindustria

Andalucía cuenta actualmente con más de 6.000 empresas vinculadas a la industria agroalimentaria, que generan 61.900 empleos y mantienen un volumen de negocio de más de 22.140 millones de euros.

El complejo agroalimentario andaluz constituye uno de los pilares fundamentales de la economía regional, representa aproximadamente el 8 % del PIB andaluz y es uno de los principales generadores de empleo en la comunidad, con más de 320.000 personas ocupadas en las distintas fases de la cadena de valor y más de 100.000 empresas operan en la producción de alimentos y bebidas.

“Un sector que vende como nadie, tal y como se demuestra cada vez en los cifras de exportaciones”, según ha apuntado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que ha apuntado que de enero a agosto la región ha exportado productos agroalimentarios por más de 11.000 millones, que supone una subida del 1,67 por ciento del valor y del 4,6 por ciento respecto del volumen en comparación con los mismos meses de 2024.

Fernández-Pacheco ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz a lo largo de toda la legislatura por la industria agroalimentaria y se ha referido a los Presupuestos de la Junta para el próximo año 2026 y ha destacado el apoyo a la calidad con 11,3 millones y 4,1 millones de euros para ferias y promoción.

También ha señalado distintos proyectos en las provincias relacionados con la agroindustria que contarán con respaldo presupuestario como son la construcción del Smart Green Cube en Almería (8,6 millones) y el Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva en la provincia de Jaén (5,7 millones de euros).

Se incluyen también ayudas de 3 millones de euros para la construcción y equipamiento de un matadero en la provincia de Cádiz y una partida de 17,2 millones de euros para la construcción y equipamiento de una bioindustria para el tratamiento del orujo.