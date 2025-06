La diputada andaluza María Márquez (PSOE) denuncia una "campaña de insultos y acoso machista"

La vicesecretaria general del PSOE andaluz y portavoz del grupo socialista en el Parlamento, María Márquez, ha denunciado ante la Fiscalía el "acoso" que desde hace meses sufre en redes sociales, donde, según ha denunciado recibe "insultos y acoso sexual o machista". Según un comunicado que el PSOE ha hecho público este lunes, Márquez ha pedido amparo ante la justicia ya que, aunque no es la primera vez que ocurre, desde que en febrero asumiera su cargo en el partido y en el Parlamento los ataques "se han ido intensificando".

Ha detallado que la decisión de acudir a la justicia se produce tras varias denuncias públicas, en las que ha mostrado su indignación y su "grito de auxilio" ante una reflexión que "debe concernir al conjunto de la sociedad" y ante la que considera que "no hacer nada no es una opción". "Dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual o machista como si fuera parte del cargo", ha argumentado la portavoz socialista, que ha añadido: "Esa lógica perversa nos quiere calladas. Y no lo vamos a permitir".

Tras asegurar que presenta esta denuncia por ella y "por todas", Márquez ha asegurado que no puede normalizar que, cada vez que comparte contenido en sus redes o en las del partido, reciba insultos como "puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar", ha desgranado. Además de pedir respeto por su familia, la dirigente del PSOE andaluz ha instado a todas las mujeres que estén viviendo situaciones similares a que "no se callen".

"Les pido que denuncien, que alcen la voz", ha señalado, a la vez que les ha recordado que "no están solas" y que denunciar "no es solo un acto personal, es un acto político". Ha insistido en pedir a las mujeres que sufran estos ataques que "no lo normalicen" y "no se dejen convencer de que esto es lo que hay. No lo es, no debe serlo", ha sentenciado.

Márquez ha añadido que no le condiciona lo que otros hayan hecho en su organización y que la corrupción o las conductas incorrectas deben ser perseguidas "sin contemplaciones", pero que eso no justifica que ella se tenga que "quedar callada siendo víctima de violencia" ni "esperar a que llegue el momento adecuado". "Cuando hay violencia, cuando hay acoso, se denuncia. Siempre. No se mide. No se calcula. Porque el momento justo es cuando ocurre", ha zanjado la portavoz socialista, que ha añadido que "sería doblemente injusto sufrir la violencia y, además, silenciarla".