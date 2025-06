Loles López: "La soledad no deseada es la nueva pandemia"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha sido esta mañana la protagonista de un Desayuno Informativo de LA RAZÓN en el que ha abordado los “desafíos de Andalucía en la era de la longevidad”. La miembro del Gobierno andaluz ha explicado que “la soledad no deseada” se ja convertido en “la nueva pandemia”, dado el envejecimiento la población y el elevado número de personas que viven solas, una estadística que se prevé crezca significativamente en las próximas décadas.

En cualquier caso, López no ha eludido uno de los grandes problemas que la sociedad actual sufre: la lenta tramitación de la dependencia. La consejera ha dado la cara, admitido errores, pedido perdón y, también, se ha mostrado optimista respecto al futuro porque los cambios en la gestión ya empiezan a dar fruto. “El nuevo sistema supone: una única persona, un expediente, una visita y una resolución. Es difícil, sí, y requiere tiempo y trabajo. Lo que no ha funcionado en años no se puede cambiar en unos meses. Pero vamos por el camino acertado”.

En Andalucía hay más de 300.000 personas en el sistema. “El número de beneficiarios ha crecido en un 42% desde 2018. Es lo lógico, pero no siempre fue así”, ha recordado López, que no olvida que entre 2012 y 2018, en la última legislatura socialistas, “se expulsaron a 34.000 personas del sistema”. Los tiempos de espera son hoy de 579 días, una auténtica barbaridad, pero la consejera ha insistido en la situación previa. “No puedo sacar pecho, ni lo haré en mi vida, pero veníamos de una situación en la que se esperaban hasta tres años y medio. Nos queda mucho”.

Para conseguir una mejora sustancial, López ha vuelto a reclamar la ayuda del Gobierno de España. “La dependencia tiene dos patas: gestión y financiación. El coste anual es de 2.331 millones y la Junta pone el doble que el Estado, cuando debería costearse al 50%”, ha dicho. Y ha continuado con sus reivindicaciones. “El día que el Gobierno acordó con el PNV una financiación al 50% empecé una batalla política. Cuando se hizo pública el acta que lo recoge, mi batalla subió de nivel. Y no la voy a saltar. Los andaluces no quieren ser más pero tampoco menos. No vamos a dependientes de primera y de segunda”, ha sentenciado.

La consejera ha destacado también el incremento en el número de plazas de residencias concertadas, que esta legislatura crecerá en más de 5.300 plazas, como uno de los grandes hitos de la legislatura a la que aún le resta un año.

El acto se ha celebrado en la sede de la aseguradora Helvetia y ha contado con la activa participación de su CEO, Íñigo Soto, que ha afirmado que la empresa se encuentra "en un proceso de integración" que va a permitirle situarse como "una de las diez aseguradoras más importantes de España y de Europa". Además, respecto al tema de la conferencia ha explicado que en Helvetia están "muy comprometidos con la longevidad" y, de hecho, es "nuestro objeto de negocio desde siempre" gracias a una amplia cartera de productos y servicios.