El parque de San José: símbolo de la recuperación de El Ejido

El nuevo parque de San José de El Ejido (Almería) se ha confirmado como nuevo epicentro social de la ciudad, tanto por los cientos de personas que disfrutan cada día de sus equipamientos deportivos, de ocio y entretenimiento; como por su protagonismo en el recorrido de próximos eventos populares como la Cabalgata de Reyes.

«Con una inversión de 5,7 millones, la infraestructura ocupa una superficie de 7 hectáreas y conforma un gran espacio único en la provincia para la actividad deportiva, recreativa y cultural», explicó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, satisfecho porque «por fin la ciudad puede disponer de un equipamiento muy demandado, con el que debería haber contado desde hace años, pero que no podíamos hacer realidad por la enorme deuda que heredamos». Aunque el regidor revalidó en mayo su cuarta legislatura, ha recordado que «podríamos haber hecho 51 parques más como este en El Ejido», en referencia a los más de 200 millones de euros que ha amortizado la corporación municipal tras la salida de la alcaldía del exalcalde, Juan Enciso, hoy condenado por corrupción. «Hemos pagado más del 60% de la deuda, cúmulo de impagos y despilfarro por parte del anterior gobierno», explicó Francisco Góngora, tras recordar que «cuando llegamos, en las arcas municipales no había ni para pagar la luz y no nos servían asfalto para pavimentar las calles». «Ahora somos un Ayuntamiento serio y fiable, de los mejores pagadores de Andalucía y esta buena gestión nos ha permitido también poder construir este espacio», indicó el primer edil ejidense.

Con tres grandes zonas de juegos infantiles, varias plazas, calistenia, juegos biosaludables, elementos de agua, merendero, pistas de tenis, petanca, vóley playa, circuito de pump track y trazados para el paseo y la práctica deportiva; el también conocido como «parque de las familias de El Ejido» simboliza «el impulso que ahora podemos afrontar para conseguir una ciudad más amable, más moderna, funcional y atractiva para los ciudadanos», según Góngora.

Mientras se preparan nuevas inversiones para incrementar el mobiliario urbano con la colocación de elementos de sombra artificial, el primer edil anunció que «estamos en disposición de abandonar el riesgo financiero del 110% de endeudamiento en 2024, cuando recogimos una situación del 350% por encima de los ingresos reales del Consistorio». «No renunciamos a llevar a cabo inversiones, pero también estamos accediendo a todas las subvenciones posibles para llevar a cabo grandes proyectos de cofinanciación, con vistas a alcanzar un modelo de ciudad moderna, funcional, sostenible y aún más atractiva para las familias». En una segunda fase se continuará trabajando en las 62 hectáreas de la «Cañada de Ugíjar», para construir también un «parque deportivo», un «parque forestal y de naturaleza» y nuevos suelos para uso educativo y formativo.

Proyectos inmediatos si «el Ministerio de Hacienda le da el mismo trato a El Ejido que a Cataluña y condona nuestra deuda e intereses», como argumentó el concejal de Hacienda, José Francisco Ribera, en la aprobación de una moción municipal para la condonación del 100% de la deuda del municipio con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que actualmente asciende a 126,25 millones de euros. La mayoría del PP, con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE, pide que se haga extensible el acuerdo anunciado para la comunidad catalana, de 15.000 millones de euros más intereses, y que será extensible a las comunidades autónomas, también a las entidades locales. El edil de Hacienda detalló que, «con el mismo criterio aplicado por el Gobierno en Cataluña, a El Ejido le correspondería un importe de 183,66 millones de euros, una cifra muy superior a lo que tenemos pendiente de amortizar a fecha actual con el Estado». La solicitud que se elevará al ministerio contempla, igualmente, la finalización del plan de ajuste vigente, «así como todos los condicionamientos y obligaciones derivados del mismo».

Aún sometido al control financiero estatal, el Consistorio ejidense ha ejecutado también en 2023 el «Plan Municipal de Parques, Plazas y Áreas Infantiles», con el que se ha actuado en unos 40 espacios públicos del término municipal y con una inversión adicional de más de dos millones.