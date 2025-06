Las primeras palabras de Pedro Sánchez generan tensión en 'El programa de Ana Rosa': "Mete el dedo en la llaga"

La tensión política y el impacto mediático de Leire Díez han marcado el arranque de una Conferencia de Presidentes especialmente tensa. El clima ha sido complicado tanto en Barcelona, donde se ha evidenciado un desencuentro entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como en los platós de televisión. En Mediaset, el descontento con Pedro Sánchez ha sido notable tras sus primeras declaraciones en esta vigésimo octava edición del encuentro, unas palabras que no han sido bien recibidas en 'El programa de Ana Rosa'. Tanto la presentadora como varios colaboradores del espacio matinal de Telecinco han mostrado su desacuerdo con el mensaje del presidente del Gobierno en la Ciudad Condal.

Las palabras sobre Cataluña generan fricción

Durante su intervención (sin preguntas) en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez "agradeció al conjunto de la sociedad catalana por contribuir y arrimar el hombro para poder dar respuestas a los principales problemas que tiene tanto la sociedad catalana como el conjunto de la sociedad española". Además recordó la utilización del euskera o el propio catalán durante este encuentro de Presidentes y fue aquí donde el magacín de actualidad de Telecinco, con Ana Rosa Quintana al frente, espetó que el Presidente del Gobierno en vez de "calmar tensiones, las aumenta".

"No me parece mal que agradezca al anfitrión pero no rebaja ninguna tensión recordando la polémica que se ha generado con la utilización de otras lenguas, es más, mete el dedo en la llaga", espetaba la maestra de ceremonias de Mediaset, que espetó también que sacar el tema del idioma nada más empezar es "tocar las narices". Ana Rosa encontraba respaldo en Isabel San Sebastián que no entendía esos halagos tan fervientes a la sociedad catalana. "Que significa que el resto de Comunidades no arrimamos el hombro. Solo se inclina ante sus socios", explicó la periodista y escritora.