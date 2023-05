Sentencia "pionera" en Europa: el TSJA obliga a registrar a un alemán con género "indeterminado"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado al Registro central de Extranjería a inscribir a una persona de nacionalidad alemana con género "indeterminado" tal y como aparece en el pasaporte de su país, en lo que es una sentencia "pionera en Europa" según la defensa.

Andrea Speck, ciudadano de origen alemán, reside en Sevilla desde hace diez años y en su pasaporte aparece una "x" en la casilla del género, según relata la abogada sevillana Olga Burgos, especializada en asuntos de igualdad.

A pesar del indicativo sobre su género que aparece en su pasaporte, en el Registro central de Extranjería se encuentra inscrito como "hombre", al igual que en todos los documentos oficiales salvo en la Seguridad Social, donde figura como "mujer" y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde, "tras cuatro años de batalla judicial", consiguió que le registraran con "género no especificado".

Andrea cuenta que "no quería seguir aportando datos no reales" ya que "no es ni hombre ni mujer" y que, por eso, inició esta serie de litigios, amparándose en la Ley 2/2014 integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de personas trans en Andalucía.

Ha sido el alto tribunal andaluz el que le ha dado finalmente la razón a este ciudadano de origen alemán para que el Registro central de Extranjería reconozca en la documentación y datos de identidad el género reconocido en su país de origen.

Esta sentencia, según la abogada, es "pionera en Europa" y "abre la puerta a que otras personas exijan este reconocimiento de una tercera casilla en el apartado de género" en los documentos oficiales de España.