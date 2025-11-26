Un incendio obliga a la Guardia Civil a rescatar a dos personas atrapadas en un bloque de viviendas de Illescas

Un incendio ha sido declarado en un bloque de viviendas de Illescas, suceso que ha generado el desalojo de la mayoría de los vecinos, quienes consiguieron salir de sus viviendas tras iniciarse el fuego.

La Guardia Civil de Illescas fue alertada por la Central Operativa de Servicio (COS) y se desplazó inmediatamente al lugar de los hechos. Al llegar allí, los agentes comprobaron que el edificio estaba completamente envuelto en una espesa nube de humo y que varios residentes se encontraban ya en la vía pública.

Según la Guardia Civil, mientras los agentes inspeccionaban el lugar, varios ciudadanos informaron de que al menos dos personas permanecían en el interior del edificio, refugiadas en una terraza y sin posibilidad de salir debido a la gran acumulación humo.

Ante el evidente riesgo para la vida de estas personas, los guardias civiles accedieron al inmueble y realizaron una comprobación piso por piso con el objetivo de localizar y evacuar a quienes aún pudieran seguir dentro.

A pesar de la escasa visibilidad, las dificultades para respirar y las elevadas temperaturas en el interior del edificio, los agentes consiguieron localizar y evacuar a dos personas que habían quedado atrapadas en su vivienda. Ambas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron asistencia sanitaria por el personal desplazado a la zona.

Tras la intervención, dos guardias civiles necesitaron asistencia médica y oxígeno debido a la inhalación de humo durante la evacuación.

La rápida actuación y coordinación entre la Guardia Civil y los servicios de bomberos evitaron que el incendio causara daños más graves que los materiales registrados en el edificio. Ante un incendio en casa, la Guardia Civil recomienda mantener la calma y avisar de inmediato al 062 o 112, así como seguir varias recomendaciones para garantizar la seguridad.

⁠Si es seguro, salga de la vivienda cerrando las puertas tras de sí para contener el fuego.

⁠ ⁠NO utilice el ascensor bajo ninguna circunstancia.

⁠ ⁠Si el humo le impide salir, cierre la puerta de la habitación donde se encuentra y si es posible cúbrase nariz y boca con un paño húmedo para evitar inhalar humo.