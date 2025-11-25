Atropella a un peatón cuando conducía sin carné en una carretera de Toledo y se da a la fuga

La Guardia Civil de Toledo ha investigado a un varón como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, tras atropellar a una persona y abandonar el lugar del accidente; además de conducir sin permiso de conducción en vigor.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la autovía TO-21, a la altura del kilómetro 0.5, cuando un peatón caminaba por la vía tras haber sufrido previamente un accidente con su vehículo.

Varios conductores avisaron a los servicios de mantenimiento de carreteras de la existencia de un posible accidente y, al personarse en el lugar, localizaron a un varón herido en la cuneta, dando aviso de inmediato al Centro de Emergencias 112 y a los agentes de tráfico de la Guardia Civil.

Ya en la zona los agentes confirmaron que las lesiones que padecía el peatón eran graves y compatibles con un atropello, por lo que solicitaron el apoyo del Grupo de Investigación y Análisis de tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla- La Mancha para esclarecer los hechos.

Allí, los agentes del GIAT pudieron recuperar diversos restos del vehículo implicado, lo que permitió identificar la marca y modelo con exactitud e iniciar una búsqueda de vehículos con características similares en las localidades cercanas al lugar del accidente.

El turismo fue finalmente hallado en un taller mecánico cuando iba a ser reparado, donde se comprobó que los daños que presentaba encajaban con los de un atropello.

Su conductor ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial al haber abandonado el lugar del accidente y otro delito de conducir sin tener permiso en vigor al haber perdido la totalidad de los puntos asignados.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Ante cualquier accidente, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico recuerdan que es obligatorio detenerse y socorrer a las personas heridas, garantizando su seguridad y la propia hasta la llegada de los servicios de emergencias.

El abandono del lugar del accidente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con penas de prisión de hasta cuatro años y retirada del permiso de conducir de hasta seis años.