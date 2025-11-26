Un incendio cerca de las vías del tren causa retrasos de 30 minutos en la línea C-6

Un incendio próximo a las vías del tren causa este miércoles retrasos medios de unos 30 minutos en la línea de cercanías C-6, que une València Nord con Castellón, debido a que los trenes circulan por una sola vía entre las estaciones de Sagunto y Almenara.

Según han informado a EFE fuentes de Renfe, el incendio en las inmediaciones de las vías se ha producido en torno a las 8 de la mañana, y en un primer momento ha obligado a cortar la circulación ferroviaria entre las estaciones de Sagunto y Almenara.

Posteriormente se ha retomado la circulación, pero por el momento los trenes solo pasan por una vía entre ambas estaciones, lo que genera retrasos de una media hora en la línea C-6.