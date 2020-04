Una situación caótica que no se está encarando con los suficientes recursos, en especial para el cuerpo de Enfermería y de Auxiliares del Hospital Río Hortega de Valladolid, según denuncian fuentes consultadas por este periódico.

LA RAZÓN se ha puesto al habla con una enfermera de este hospital de la capital vallisoletana, quien señala que existe discriminación ya que al colectivo médico “no se les niega ningún tipo de protección” y “nosotros que estamos el máximo de tiempo con turnos de 12 horas, con pacientes críticos se nos da lo justo”.

En este sentido, se denuncia que el personal sanitario está utilizando la misma mascarilla en “distintos turnos”, por lo que cada tres horas de trabajo, tienen que guardarla para después volver a usarla en el siguiente. “Al principio nos decían que no existía material, luego parece que sí que ha llegado, pero no nos lo dan...”

“Es un estrés continuo. Tienes que estar pendiente de los pacientes, y luego fuera intentando conseguir todo el material para protegerte. Y no me puedo quitar una mascarilla cuando he estado con diez paciente, que están desprendiendo aerosoles, y luego salir y volvérmela a poner”, indica.

“Ya estamos haciendo bastante sacrificio, haciendo horas de más, con marcas en la cara, con una sobrecarga de trabajo. Muchos pacientes para el escaso personal y todos tenemos nuestras familias, nos vamos a casa, ¿qué haces te quedas en el portal? por si acaso”, manifiesta a la vez que indica que esta falta de material está haciendo que personal deje de ir a su puesto de trabajo, al evidenciar síntomas de posible contagio, y que ya ha habido amenazas desde el colectivo de enfermería de “plantarse” ante esta situación a no ser que llegue el material necesario para elaborar con garantías su trabajo.

Respuesta del Hospital

Fuentes del Hospital Río Hortega de Valladolid consultadas por este periódico señalan que en la actualidad “no existe desabastecimiento de equipos de protección para los profesionales sanitarios. Se están siguiendo los criterios marcados por los servicios de Prevención de riesgos laborales, los profesionales van pidiendo los recursos que necesitan y se les facilita. Con el fin de garantizar un uso racional. Pero no es cierto que no haya material de protección, lo hay. Se pide y se da”.

Además, desde el centro hospitalario se remite a las declaraciones de la consejera de Sanidad de que "todos los días se está trabajando desde Sacyl, desde el principio, para adquirir y conseguir todo el material de protección posible (además del que llega desde el Ministerio de Sanidad) para nuestros profesionales”. Un trabajo que “está dando sus frutos”, al haberse repartido cinco millones de unidades de material de protección en la Comunidad.

Por último, también se refieren a la desestimación que se ha conseguido por los Juzgados de lo social de la mayor parte de las provincias de la Comunidad, de las solicitudes provisionales cautelarísimas efectuadas el viernes pasado en relación a la adopción de medidas para la protección y dotación de material a los sanitarios dependientes de la Consejería de Sanidad y SACyL como consecuencia del coronavirus.