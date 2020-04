La Junta de Castilla y León lamentó la posición de los sindicatos participantes hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad contraria a que los profesionales de Sacyl puedan cobrar este mes la productividad variable ligada al COVID-19 y se ha comprometido a abonarla antes del 15 de mayo, “con o sin acuerdo”.

Esta productividad especial, relacionada con el reconocimiento “expreso” del esfuerzo que los trabajadores de Sacyl están llevando a cabo para hacer frente a la pandemia, ha sido una propuesta que hasta ahora “ninguna” Comunidad autónoma había realizado, informaron fuentes de la Consejería de Sanidad, que dirige Verónica Casado.

Asimismo, señalaron que “la negativa de las centrales sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad a esta proposición de la Administración no permitirá que los profesionales que trabajan en los centros de la Gerencia Regional de Salud, sanitarios y no sanitarios, cobren en la nómina de abril esa nueva productividad variable ligada al Covid-19”.

El encuentro también sirvió para dejar claro la postura en contra de los sindicatos del sector, que no han aceptado los criterios de la Administración sanitaria de Castilla y León relativos a diferenciar, cómo parece lógico, la exposición de cada profesional y el tiempo de trabajo llevado a cabo para determinar el cobro o no de la productividad, lo que no permitirá el ingreso en la próxima nómina de este complemento.

Las mismas fuentes aclararon que “la Consejería, no obstante, no cejará en el empeño de alcanzar un acuerdo que permita reconocer de modo especial a quien ha hecho y hace una labor notable en la lucha contra el coronavirus, porque mantiene un compromiso ineludible con los profesionales sanitarios que están haciendo ese increíble esfuerzo en estos momentos”.