La consejera de Sanidad, Verónica Casado, lamentó que Castilla y León aún no ha recibido los test por parte del Ministerio de Sanidad para poder hacer el estudio serológico a más de 10.000 personas en la Comunidad.

Por este motivo reconoció que ve “muy complicado” poder comenzar este lunes las pruebas en la Región, ya que aún no disponen de toda la logística que les debe proporcionar el Ministerio. Concretamente, al igual que sucede en otras Comunidades Autónomas, la consejera explicó que aún no disponen de los “kits” para hacer estas pruebas, aunque este no es “el único problema”, ya que tampoco cuentan con los listados que debe proporcionar el Gobierno de España para saber a quién se debe hacer el estudio.

“En los listados sí que aparecen las calles y los números, pero no los pisos ni las personas a las que hacer las pruebas”, añadió Verónica Casado, quien criticó que si no saben a quién citar “es difícil comenzar el estudio el lunes”.

Compra de más test

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Sanidad anunció la compra de 250.000 test de anticuerpos del Covid-19 a una empresa china por valor de algo más de 1,6 millones. Al respecto, confirmó que la mitad de las herramientas adquiridas, junto con material de protección como batas y buzos, llegó la madrugada de este jueves a un aeropuerto de Madrid.

Asimismo, explicó que la compra cuenta con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y fue autorizada por la Secretaría de la Consejería de Sanidad.

Verónica Casado reiteró, a pregunta de los periodistas, que su departamento siempre ha extremado la prudencia en la compra de este tipo de material para evitar el “mercadeo”, y recalcó que la empresa a la que han adquirido el material figura en la lista del Gobierno chino de empresas autorizadas y cuenta con certificado ISO.