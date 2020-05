“El Estado de Alarma hay que ejercerlo y no utilizarlo como amenaza”. Con estas palabras el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea recordaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de que España debe “mantenerse unida” con el fin de luchar contra el enemigo común que es el coronavirus. En la tradicional rueda de prensa de todos los días, para informar de los últimos datos del virus en Castilla y León, y en compañía de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el también portavoz señalaba que la Junta seguirá siendo leal al Gobierno de la nación, siempre que no ofrezca “imprudencia y amenaza” y que en las últimas horas parece que no existe una búsqueda de consenso.

Igea defendía que desde Castilla y León se va a negar a cualquier estrategia imprudente de desescalada y que conlleve “el precio de nuevas vidas humanas” y calificaba de irrisoria la estrategia que está realizando el Gobierno , de hacer el anuncio por la mañana, consensuar al día siguiente y la publicación en el BOE horas después. “Esto no puede continuar”, afirmaba y que a la vez se lleve a cabo sin parámetros claros.

El vicepresidente de la Junta indicaba que desde Castilla y León “nunca hemos perdido las competencias, sino que hemos tomado medidas”. Es por ello que reiteraba que el Estado de Alarma hay que ejercerlo y no utilizarlo para otro fin que no sea el de preservar la salud de los ciudadanos. Por ello afirmaba que desde la Junta “pedimos que ejerza el mando único y que establezca claramente las condiciones para pasar de una fase a otra”.

Igea reiteraba que “esta Comunidad ha vivido uno de los peores episodios de su vida” y que “seguimos contando con muertos a diario”. Por ello insistía en que ante una situación como esta se deben tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder y preguntado por si es más importante la economía que la vida de los ciudadanos, ha contestado con un “no” categórico.

El vicepresidente indicaba también que la curva está comportándose bien, aunque se mostraba preocupado de que la gete pierda la sensación de peligro que había al principio. “Tenemos que salir de manera progresiva y con trazabilidad y defendía la desescalada por zonas básicas de salud, un total de 26 serían las primeras, de las que 13 llevan contabilizadas dos semanas sin casos. Para ello, Igea, indicaba que se deben cumplir una serie de requisitos que son los siguientes: cero casos en 14 días previos.; disponibilidad de mascarillas; tiempo entre síntomas y consulta menos de un día, tiempo entre consulta y aislamiento de casos debe ser menos de un día, entre otros.

Zonas sin casos

Las 13 zonas que llevan sin contabilizar ningún caso en los últimos 14 días son las siguientes: en Ávila, de la zona básica de salud de Muñico, con 930 tarjetas sanitarias; en Burgos, las de Sedano (441) y Valle de Losa (549); en León, Truchas (994), Matallana de Torío (1.380) y Riaño (1.194); mientras que en Palencia se trata de Torquemada (1.852); en Salamanca, de la de Robleda (1.643); en Valladolid, de las de Alaejos (2.752) y Mayorga de Campos (2.621), y en Zamora, la de Tábara (3.358), Alta Sanabria (521) y Carbajales de Alba (1.121).

En cuanto a las otras 13 zonas sin casos registrados en los últimos siete días, son: en la provincia de Burgos, de las de Quintanar de la Sierra (3.159), Espinosa de los Monteros (2.671), Pampliega (1.899) y Valle de Mena (3.693); en Salamanca, de las de Adeadávila de la Ribera (2.568), Lumbrales (3.294), junto a Miranda del Castañar (1.694), y en Soria, de la de San Pedro Manrique (916). Mientras, en esta situación estaría la zona de Esguevillas de Esgueva, en Valladolid, con 1.317 tarjetas, y, en Zamora, las de Santibáñez de Vidriales, con 1.850; Alcañices, con 4.604; Corrales del Vino, con 2.910, y Villalpando, con 3.578.