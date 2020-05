Castilla y León trabaja pensando en el corto, pero también en el medio y largo plazo cuando toda esta pesadilla de nombre Covid-19 pase y no sea más que un mal sueño de unos meses de primavera. En el corto, el objetivo es claro y sencillo, al menos de decir: que tanto la caída del Producto Interior Bruto (PIB) como del empleo que se espera sea le menor posible y se sitúe por debajo de la media de la España autonómica, y que la deuda pública no se dispare y se mantenga igualmente en unos niveles inferiores a los del conjunto del país para que la recuperación sea más pronta. Y en el medio y largo plazo, cuando España, en general, y la Región, en particular, hayan vuelto a la “nueva” normalidad, que las empresas apuesten más por la internacionalización y por abrir nuevos mercados, por la transformación digital, la optimización de las infraestructuras industriales y por la eficiencia del consumo energético, con las energías renovables como protagonistas de este nuevo escenario.

Así lo cree y así lo está contando a lo largo de esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante su comparecencia en la comisión de las Cortes correspondiente a su departamento para dar cuenta de la gestión en esta crisis sanitaria pero también avanzar algunas de las actuaciones futuras de la Región ante los desafíos que se avecinan.

Para ello, vanzaba que la Consejería de Economía y Hacienda triplicará los fondos de liquidez que se han activado hasta ahora para las empresas. Es esencial para evitar la destrucción de tejido productivo. También articulará ayudas directas vinculadas a un crédito para los autónomos que mantienen su actividad con ingresos reducidos, para ayudar a más de 30.000 autónomos. Igualmente, el consejero apuntaba que se pondrá en marcha, a medio plazo, un Fondo de Recuperación para empresas que se nutrirá mediante la colaboración del Banco Europeo de Inversiones. Y, finalmente, se ampliará un mes más el periodo de aplazamiento en el pago de tributos autonómicos, dadas las actuales circunstancias. De esta forma, estaremos beneficiando a 114.000 contribuyentes por un importe total estimado superior a 120 millones de euros.

Pero, para ello, el consejero ve necesario que haya unidad por ello insistía en la propuesta que lanzaba este fin de semana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que haya un pacto de Comunidad consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales para poder afrontar con éxito esta recuperación económica, el empleo y la cohesión social.

Liquidez a autónomos y pymes

Durante su intervención, el consejero desvelaba que en estos casi dos meses de pandemia el Gobierno regional ha puesto en marcha líneas de financiación por más de 72,2 millones de euros, de los cuales más de la mitad se ha dirigido a circulante e inversión en transformación digital. Además, la Junta ha atendido 189 solicitudes para la línea de mantenimiento de la actividad por importe de 18,5 millones, así como otras 35 solicitudes de aplazamiento por valor de 10,3 millones, y 427 solicitudes para ofrecer liquidez a autónomos y microempresas por importe de 9 millones.

La Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval es la que está canalizando la mayor parte de estos recursos, según informaba Fernández Carriedo, mientras aseguraba que el objetivo es atender las demandas y necesidades de al menos tres mil empresas por un importe total de hasta 100 millones de euros.

Hasta el momento, la Junta ha movilizado 20 millones de euros para sostener a micropymes y autónomos, así como otros 40 millones de euros para mantener la actividad de las pymes en los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Una tercera línea ha movido 25 millones de euros para financiación de circulante e inversión para soluciones digitales de urgencia en teletrabajo, digitalización y modernización de empresas. Y otra línea que ha permitido aplazar, hasta seis meses el pago de las cuotas de préstamos de distintos programas de la Junta de Castilla y León a través de la Lanzadera Financiera ha supuesto un un ahorro de 15 millones de euros.

Por otra parte La Consejería de Economía y Hacienda está aplazando el pago de las rentas y servicios a empresas instaladas en inmuebles propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), que beneficiará a más de 50 empresas con más de 100 oficinas que ocupan 90.000 metros cuadrados en dieciséis inmuebles. Se calcula el posible impacto en aproximadamente 250.000 euros mensuales.

Por otro lado, para la competitividad e innovación empresarial, Fernández Carriedo aseguraba que la Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado medidas en esta materia por valor de 112 millones de euros (82 millones de euros en ayudas y 30 millones más en préstamos participativos) a través de cuatro líneas: