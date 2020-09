En León animan a ir al colegio andando

Ir al colegio andando. Ésta es la última propuesta del Ayuntamiento de León, que preside José Antonio Diez, para fomentar los hábitos saludables entre los niños que comienzan las clases este miércoles. El regidor señaló que se trata de “una forma didáctica para se vayan concienciando de la importancia que tiene el caminar, los modos de movilidad más sostenibles y hacerlo de forma segura”.

Para ello el Consistorio ha puesto en marcha un “Metro-minuto escolar” que, en forma de plano, recoge los tiempos y distancias aproximados a todos los centros educativos de la ciudad, para animar a hacer esos recorridos a pie.

La iniciativa se enmarca dentro de la Semana de la Movilidad y los planos se distribuirán a todos los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Acompañado del concejal del área, Vicente Canuria, el alcalde recordó que la movilidad “es transcendental hoy en día para las ciudades, no solamente desde el punto de vista de la seguridad”.

El equipo de gobierno, recalcó, apuesta por políticas encaminadas a recuperar más espacio para la convivencia, el ocio y el disfrute del ciudadano y con esta iniciativa concreta se busca también “aliviar a los padres, con itinerarios seguros para favorecer la compleja conciliación laboral y familiar en la actualidad”.

La gratuidad del autobús urbano para los menores de 14 años, recordó, es otra medida que persigue el mismo objetivo, así como la implantación de León Ciudad 30 sobre la que aseguró que no se comenzará a sancionar a los infractores “hasta no tener perfectamente definida toda la señalización y que no dé lugar a confusiones. Que todo el mundo esté tranquilo”.

Asimismo, añadió que comprueba “con mucho agrado en mis escasos desplazamientos en vehículo cómo los ciudadanos van adaptando la velocidad a esta nueva normativa” que considera “muy acertada para la convivencia y para ganar en seguridad y en calidad de vida para la ciudad de León”.

Semana de la Movilidad

Enfocada especialmente hacia los menores de edad en esta ocasión, la Semana de la Movilidad incluirá la promoción del transporte urbano, actividades de calle, una exposición de vehículos eléctricos, transporte urbano gratuito el día 16 en la Línea 6 y en todas las líneas el 22 de septiembre con motivo de la celebración del “Día sin coche”, explicó Canuria.