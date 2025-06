El PSOE intentó reactivar en la Audiencia los audios de las cloacas 48 horas después de que estallara el "caso fontanera"

El PSOE trató de reactivar el caso Villarejo en pleno escándalo de la fontanera Leire Díez. La formación, que está personada en esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los encargos de espionaje del comisario jubilado, pidió el pasado 28 de mayo que le dieran acceso a todos los audios que obran en una de las piezas sobre las conocidas como "cloacas del Estado", tal y como se desprende de nueva documental del sumario que desvela LA RAZÓN.

Se trata de un material que vuelve a estar en el foco mediático después de que la fontanera del PSOE, tras ser pillada recopilando trapos sucios contra la Guardia Civil, se justificara en un presunto trabajo de investigación sobre supuestas prácticas irregulares de policías, jueces y fiscales. Se trata de documentos (en su mayoría audios) que, según Leire Díez, se han entregado ahora a la formación socialista para que ésta, a su vez, lo aporte a la Fiscalía.

Sin embargo, estos datos no son nuevos. Al margen de que se hayan podido añadir o restar información, el grueso del mismo se incluye entre el material que el empresario Javier Pérez Dolset aportó al caso Villarejo el 31 de mayo de 2022. El empresario, que denuncia ser víctima del comisario jubilado, entregó un pendrive de 64 gigabytes que contenía "numerosos" archivos de audios relacionados con Villarejo, en concreto, del exsecretario de Estado Francisco Martínez, de María Dolores de Cospedal o de quien fuera alcalde de Boadilla del PP, Arturo González Panero, "el albondiguilla".

¿Qué entregó Pérez Dolset a la Policía?

Una vez abierto este pendrive, los agentes se encontraron con siete carpetas que contenían 39 archivos de raíz. Las mismas llevaban por nombre: "Audiencia Nacional", "Astapa" (en referencia a la operación que lleva dicho nombre); "Faisán"; "J.L Pérez" (en posible alusión a José Luis Pérez, informante de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell); "Olivera" (sobre el exjefe de la UDEF José Luis Olivera a quien se le imputó por torpedear, presuntamente, la trama Gürtel), la carpeta "PP" y una última sin título.

El entonces magistrado instructor, Manuel García Castellón, abrió la pieza número 34 para incluir en la misma todo este material además del que aportó Luis Pérez Fernández (Alvise) en Plaza Castilla tras haberlos difundido en su canal de Telegram. Entre lo entregado por este último destaca presunta información sobre el 11-M y la operación Cataluña.

Tras una primera criba de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, se derivó parte de estos audios a la pieza séptima, relativa a la trama Kitchen, aunque otros quedaron fuera de la causa por no guardar relación con los hechos que se investigan. Por ello, el magistrado concluyó que, una vez constatada la "falta de conexión", no se podía dar acceso de los mismos al PSOE. Además, puntualizó que muchos de estos audios procedían de fuentes abiertas.

Citación de Cospedal y del PP

El partido, personado con la figura de la acusación popular que ahora quiere prohibir, recurrió la decisión del juez, pero éste confirmó su negativa a entregarle la totalidad de los audios, En respuesta, interpuso recurso de apelación, dejando la resolución del asunto en manos de la Sala de lo Penal. Este recurso se presentó el 28 de mayo, esto es, dos días después de que estallara el caso de Leire Díez a raíz de la publicación en El Confidencial de un encuentro que mantuvo con un empresario investigado en la Audiencia Nacional en el que le ofrecía un pacto con la Fiscalía a cambio de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas.

En su recurso, el PSOE insistió en la necesidad de recuperarlos para reactivar algunas líneas de investigación que afectan principalmente al Partido Popular. Aunque algunos de estos hechos están ya pendientes de juicio (como la trama Kitchen o el caso Pujol) o directamente ya con sentencia en firme (como la trama Gürtel), el partido que lidera Pedro Sánchez insiste en reabrir estas investigaciones de nuevo en un momento en que la Guardia Civil asedia al entorno más cercano del presidente del Gobierno en varias causas penales.

El partido, por su parte, denuncia que dicho material lleva varado durante años y que las "dilaciones extraordinarias" del juzgado vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, le dice al juez que el material que obra en esta pieza no solo proviene de fuentes abiertas, sino también de comparecencias policiales, de los registros efectuados con la detención de Villarejo y de publicaciones en Internet "eliminadas de inmediato". Lo que no explica el PSOE es cómo conoce el contenido de estos audios si, como dice, no puede tener acceso a ellos.

El vínculo con Leire Díez

Al hilo, asegura que no se ciñen solo a la conocida como trama Kitchen, en el marco de la cual se procesó a los principales investigados, que se sentarán en el banquillo el año que viene. Según sostienen, hay material suficiente para reabrir una pieza 'Kitchen 2' e investigar la contratación del comisario por parte de María Dolores de Cospedal o su exmarido, Ignacio López del Hierro. Ambos estuvieron investigados en esta pieza pero el juez les terminó archivando la causa. La Sala de lo Penal confirmó la decisión del juez.

Sin embargo, el PSOE intenta reabrir de nuevo este capítulo aludiendo, además, a que dicho material no puede ser considerado reservado. Este movimiento se produce en pleno "caso fontanera" que su principal protagonista, Leire Díez, justifica en un "trabajo de investigación" sobre las cloacas del Estado y la trama de hidrocarburos. La presentación de estos escritos del PSOE coinciden, de hecho, con el punto álgido de la operativa de Díez, quien siempre se presentó ante sus interlocutores como emisaria de Ferraz.