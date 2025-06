“Independentistas en paro”: el enfrentamiento viral de Frank Cuesta con usuarios catalanes

Uno de los temas más complicados y que a la vez están más presentes en la sociedad es la independencia, un movimiento político que está ligado a cuestiones identitarias, históricas y, sobre todos, políticas. Todo este proceso ha ido generando las mayores divisiones entre quienes consideran de esta corriente un derecho legítimo o aquellos que la perciben como una amenaza para toda España.

En este sentido, y al ser una de las cuestiones que más particularidades y complejidades presenta, es difícil encontrar un consenso general, lo cual alimenta a ese debate constante entre todos los españoles sobre lo político y lo social. Tanto las redes sociales como las propias conversaciones entre conocidos son las vías más sencillas en las que se comparten todo tipo de pareceres, pero en gran parte de los casos no tienen tanta relevancia en la sociedad.

El poder de los famosos en los temas polémicos

Lo que sí que suele repercutir son las declaraciones de las personas famosas, ya que son personajes públicos que tienen capacidad de hacer mella en la opinión pública. Ya sea por su fama, su número de seguidores en redes, su presencia en la televisión, aquello a lo que se dediquen que genere expectación... una sola palabra valdrá para movilizar al público y que se decanten a favor o en contra. Por eso, cuando una de estas figuras se posiciona sobre este tipo de temas, se pueden producir controversias de todo tipo.

Frank Cuesta se ha visto involucrado en este tipo de temas en innumerables ocasiones. Por ejemplo, uno que ocurrió el año pasado y que desató la locura en las redes sociales fue el de sus comentarios sobre el destino de los fondos gubernamentales. Criticó que se asignaran recursos para estudiar a los pingüinos en lugar de destinarlos a enfermedades como la ELA. Frank formuló el siguiente tuit: "No hay dinero para los enfermos de ELA... pero sí para estudiar putos pingüinos en la Antártida. Maldigo a todos y cada uno de los componentes de este gobierno. Y a los que lo apoyáis… también".

"Se indignan los independentistas en paro"

Esta publicación se vio involucrada en un mar de críticas y elogios hacia Frank Cuesta. No obstante, algo diferente ocurrió con el comentario irónico en catalán de un usuario, quien redactó lo siguiente: "Ahora el problema son los pingüinos, porque los tuyos no gobernaron y no podían destinar presupuesto a la enfermedad que tú digas. Y también es evidente que donde gobiernan los tuyos están destinando muchísimo dinero a la sanidad".

La respuesta por parte de Frank dejó sin palabras a la audiencia, ya que le mandó un mensaje a este usuario catalán en tailandés, el cual mostraba que estaba molesto por recibir una respuesta diferente al castellano. De nuevo, los catalanes añadieron más comentarios al respecto y Frank volvió a tomar cartas en el asunto subiendo otro tuit. Cargó contra los catalanes llamándoles "independentistas en paro" (a aquellos que le comentaban en su publicación) y también expresó que lo cuerdo era "si te hablo en castellano, responde en castellano y si te hablo en catalán, responde en catalán".

"Quiero ser optimista, es un desastre auténtico"

Otro de los casos, un poco más antiguo, en el que también ofreció sus pensamientos con naturalidad y sin tapujos fue en uno de los capítulos de The Wild Project, un podcast creado y presentado por Jordi Wild, un popular youtuber y creador de contenido. Durante la emisión de la charla entre ambos, Frank Cuesta fue preguntado sobre qué es lo que piensa con respecto a la independencia de Cataluña.

Explica que en la sociedad española todo está polarizado, sobre todo entre Madrid y Barcelona. "¿Eres de Madrid? Me estás robando ¿Eres catalán? Eres un hijoputa. Es así", indica. Cuesta expresó en su momento que el tema de la independencia le parecía una "absurdez" y que se le echaron encima "cuatro catalanes subnormales", dando a entender que tengas la opinión que tengas, los demás siempre te van a criticar o a insultar por aquello que pienses.

La sentencia de Frank Cuesta es clara: "Si se quiere separar solamente Cataluña y tiene que votar el resto de España, nunca se va a separar. Entonces, o hay una guerra, o te vas a tener que comer la Constitución. Se va a separar por los cojones". Otro tema que pone como ejemplo sobre aquello que no ha favorecido a al catalán es el diálogo. Explica que "la independencia no estaría como está ahora".

"Junqueras tiene poco de loco"

También asegura que "la burocracia en España es un desastre a nivel político", ya que todos consiguen ganar dinero independientemente del puesto en el que estén. Incluso llega a alabar a Oriol Junqueras, un político del que asegura que "tiene poco de loco". Junqueras es un político con ideas independentistas, ya que "dijo que quería la República, se la jugó y el tío fue a juicio".

Indica que ese acto demuestra la convicción que tiene este político, a la cual la compara cuando Puigdemont se encontraba fuera de España. Según Frank, "para mí, chapó. Fue al juez sabiendo que lo iban a meter en la cárcel. Creo que es de los políticos más cultos y dialogantes en España".