Ya es oficial: las empleadas del hogar mayores de 52 años podrán cobrar el subsidio sin haber cotizado lo requerido

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica que si tienes 52 años o más y has agotado la prestación por desempleo, existe un subsidio del cual te puedes beneficiar. Este va dirigido a aquellos trabajadores que hayan agotado por completo la prestación por desempleo- que se podrá cobrar durante un máximo de 720 días-, que no puedan acogerse a una jubilación anticipada y además no dispongan de rentas que les permitan vivir dignamente.

Sin embargo, existen una serie de requisitos para poder acceder a dicho subsidio. Entre los más importantes estaba el de haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral. Pero este requisito era muy restrictivo especialmente para algunos grupos más vulnerables.

Las empleadas del hogar ya pueden acceder al subsidio para mayores de 52 años

Debido al requisito antes mencionado, las empleadas del hogar o amas de casa no podían acceder a dicho subsidio de ninguna manera a no ser que cotizasen el periodo establecido. El problema está en el no fue hasta el 1 de octubre de 2022 en que se les reconoció el derecho a estas empleadas de cotizar con efecto retroactivo.

Esto se traduce en que las empleadas para poder cobrar dicho subsidio debían esperar hasta 2028 como mínimo, puesto que sino no llegaban a los 6 años establecidos.

Sin embargo, esta situación ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que avaló la problemática en favor de la empleada en su pleito con el SEPE.

Empleada del hogar La Razón

El Tribunal ha computado como cotizados los periodos anteriores al Real Decreto-ley 16/2022 en los que estuvo la trabajadora en el Régimen Especial de Empleados del Hogar.

La empleada del hogar figuraba en el Régimen Especial de Empleados de Hogar de forma intermitente en tres periodos desde 1985. Según explica el Tribunal, esta situación en la que no se le computaba el tiempo de cotización a las empleadas denegando su subsidio hasta 2028 resultaba una forma de discriminación indirecta.

Ahora, esta sentencia abre la puerta a que otras amas de casa mayores de 52 años puedan acceder a dicho subsidio, algo que hasta ahora no ocurría por solo uno de los requisitos establecidos.

Requisitos para obtener el subsidio para mayores de 52 años

Una persona podrá ser beneficiaria de este subsidio siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: