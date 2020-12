Un homenaje al cuento del vallisoletano Daniel Monedero en «Volar a casa»

Cinco cuentos que brillan, con personajes singulares y con una prosa lírica y clásica, componen el segundo libro de relatos del autor vallisoletano Daniel Monedero, que bajo el título «Volar a casa» acaba de ser editado por Páginas de Espuma. El autor, en palabras a LA RAZÓN, señala que aunque son «historias diferentes, mantienen temas y tonos en común. He querido dar importancia a la literatura, tanto en la creación como en su lectura y que se convierta en un lugar de refugios para una serie de personajes desorientados», manifiesta.

Monedero asegura que una de sus intenciones cuando se pone a escribir, es la de implicar al lector. «A mí me gustan los libros que no me lo dan todo hecho, que me tratan como una persona inteligente, donde haya que rellenar huecos y que ofrezca diferentes capas de lectura. Y eso es lo que he buscado. Que sea un libro diferente, y que cada lector haga sus propias interpretaciones. La primera función al leer es la de entretener, pero también ir un poco más allá y que invite a la reflexión», admite

Un homenaje al cuento, donde en las diferentes historias existen «cuentos dentro de cuentos», como si se tratara de una matrioska y con reminiscencias a aquellos autores de este género, que no ha calado en España de la talla de Borges o Cortázar, a los que pone como ejemplo.

Tras las buenas críticas recibidas por «Manual de jardinería», en este «Volar a casa», el propio Monedero , indica que ha tratado de no perder la frescura que había impregnado en cada página de su debut literario, y que ahora añade la «experiencia». «La literatura uno la escribe con la sensación que dure un poco más», finaliza, Y que dure.