El Valladolid-Valencia, en el aire

El partido que deben disputar mañana por la noche el Real Valladolid y el Valencia se encuentra en el aire. La intensa nevada que esta cayendo sobre la capital vallisoletana y el hecho de que el equipo valenciano no haya podido viajar hace que a estas horas la celebración del encuentro sea una incógnita.

Suspendida la sesión de entrenamiento del sábado.

👉 https://t.co/kzt1Zboxno pic.twitter.com/fbafV53l0h — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 9, 2021

A todo ello, el aeropuerto de Villanubla permanece cerrado a estas horas, sin haber podido operar ningún vuelo durante este sábado, ya que acumula nieve con un grosor cercano a los diez centímetros-

Y las expectativas para mañana no son mucho mejores, por que la posibilidad de que el Valencia viaje vía Madrid, al aeropuerto de Barajas, es tarea imposible.

El Real Valladolid no ha podido ejercitarse esta mañana, no sólo por la nieve caída en los anexos, si no también por el positivo por covid que ha dado El Jamiq. La estampa del césped de Zorrilla, toda cubierta de nieve, no pondría en peligro la disputa del partido. Pero se hace imprescindible que haya jugadores. La incógnita se despejará mañana.