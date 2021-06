Maradonix y EO TECH ganan la V edición del Desafío “ASTI Robotics”

Los equipos Maradonix del centro IES Comuneros de Castilla de Burgos y EO Tech de la Universidad Politécnica de Valencia se proclamaron ganadores del desafío ASTI Robotics Challenge en primera categoría (alumnos de cuarto de ESO, bachillerato y FP grado medio) y segunda categoría (FP grado superior, universitarios y makers), respectivamente.

La final enfrentó a 15 equipos y estuvo organizada por la Fundación ASTI, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana (MEH), ASTI Mobile Robotics, Obra Social La Caixa y PPG como partners estratégicos. Los competidores pusieron a prueba en diversidad de pruebas a los robots que han construido, para comprobar su calidad y capacidades.

Maradonix está formado por los alumnos Rodrigo Santos Ortega, Alejandro Aldea Viana, Rubén Menéndez de las Nieves, Marcos Álvaro Martínez, Carlos González Alonso y su tutor es Jose María Pérez Giménez. El equipo EO Tech, es unipersonal y está integrado por Álvaro Martínez Fernández. Por otro lado, los equipos Robótica de la Nava (IES de la Nava) y ALT F4 (Universidad Complutense de Madrid) se llevaron el galardón a la mejor gestión de proyecto. Mientras, los centros IES Arquitecto Ventura Rodríguez (Madrid) e IES Anna Girondella de Mundet (Barcelona), fueron premiados como mejor centro educativo.

Durante la entrega de premios, el director del ASTI Talent & Tech Foundation, Roberto Ranz, felicitó a los ganadores del concurso y a todos los participantes “por haber realizado tan buen trabajo”, y afirmó que espera que esto sirva como “experiencia para aprender y fomentar su interés por la tecnología y la robótica”.

Esta competición, que colocó una vez más a Burgos en el epicentro de la robótica, se celebró de manera híbrida. Tuvo una primera fase online, en la que los participantes realizaron sus pruebas desde sus domicilios, enviada a través de vídeos, lo que puso a prueba la creatividad e inventiva de los participantes. La final tuvo lugar en el Museo de la Evolución Humana. “Celebramos que haya tenido lugar la V edición del desafío ASTI Robotics de forma presencial con el cumplimiento de las medidas preventivas exigidas por las autoridades sanitarias para su celebración. La educación y la innovación son dos de nuestras señas de identidad. El MEH siempre está siempre abierto a colaborar en aquellas acciones encaminadas a fomentar el talento y la vocación científica entre los más jóvenes, en este caso, en el ámbito tecnológico”, señaló el responsable de Comunicación del Museo de la Evolución Humana, Gonzalo de Santiago.

El certamen ha congregado a un total de 73 equipos de diferentes colegios e institutos de once centros educativos de cuatro comunidades autónomas. En la primera categoría compitieron 135 participantes, mientras que la segunda admitió a 33 alumnos.

Los equipos que compitieron en la gran final de la primera categoría son: “Wolf Duo”, “The Buster”, “The Two Dynamics”, “Djrobot2020″, “Larry la Gamba”, “Black Armpit”, “Myke.0 el robot”, “Xsoldiers”, “Limitless” y “Team Marquele”. Los finalistas que participaron en la segunda categoría son: “EO Tec”, “ALT+F4UPM”, “Stay Rumba”, “Team AGM”, “ROBB-Y”, “Control Dynamics”, “MoverC”, “S.I.C”, “AUTOMATS GO” y “Blueberry”. A estos equipos se les han sumado los cuatro equipos de las semifinales de noviembre, dos de cada categoría.

El Desafío ASTI Robotics Challenge es un certamen cuyo principal objetivo es el desarrollo del talento STEM y la capacitación de la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa. Su enfoque metodológico, el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do it yourself), permite a los participantes demostrar de forma práctica sus capacidades para diseñar y construir un robot móvil, comunicándolo a través de distintos canales y compitiendo con otros equipos en un torneo final, donde tendrán que superar distintos retos diseñados por el equipo de I+D+i de ASTI Mobile Robotics.