Dimisión y dignidad

¿Cabe que en un gobierno democrático no dimita un ministro por no haber sido diligente con un delincuente y otorgarle el tercer grado, sin la aprobación de los responsables de la prision y cometer después un execrable asesinato, pero escudarse con disquisiciones jurídicas sin asumir su culpa política? En Europa se dimite solo por engañar en una tesis

¿Cabe que se impida comisión de investigación por la pandemia y el mismo día se impida también otra para investigar lo ocurrido en las residencias en Cataluña solo porque debe dar explicaciones de ello el partido sedicioso que apoya el Gobierno?. Un escándalo de inmediata dimisión del Ministro del ramo. En Europa, es imposible de entender.

¿Cabe que en un gobierno se diga un día - el pasado día 3- que teóricamente el Gobierno se había puesto de acuerdo entre sí para la reforma laboral, después de un espectáculo de una semana tirandose de los pelos entre las vicepresidentas, y al tener la primera reunión con los empresarios y sindicatos el vicepresidente de los empresarios decir que no le han presentado ningun documento y que el último es del 14 de octubre?. Es inaudito. Un desmadre, con perdón, y en Europa es una situación de asombro sin precedentes. En Europa se dimite por falta de seriedad y espectáculo inadmisible. Si así mismo el presidente de cualquier Gobierno europeo no corta por lo sano el espectáculo, como no ha ocurrido aquí, dimite ipso facto.

Entre el 3 y el 5 de este mes llega una misión del parlamento europeo para investigar los 379 crímenes de los terroristas y no resueltos. Las conclusiones son que han sido pisoteados los derechos de las victimas, y se reclama reparar su dolor, denunciando que se den beneficios penitenciarios a los que no han colaborado con los crímenes. En Europa el primer Ministro responde directamente y dimite si no cambia en declaracion pública y sobre la marcha tal perversion. Aquí ni ha hecho un solo comentario ni por supuesto ha puesto contra la pared a los criminales, ya que sus colegas le apoyan presupuestos y Gobierno. Una ignominia.

Mientras, se habilitan muchos millones de subvención a los sindicatos y se crean en Cataluña " comités de persecución del español en los colegios " ¿El Ministro del ramo da explicaciones por los míllones arbitrarios ? No.

¿El presidente del Gobierno da explicaciones por esa persecución al español de factura nacional - socialista ( nazi ) y lo impide inmediatamente? No. En Europa se dimite por no hacer ni una sola declaración en defensa de lo que exige la constitución, y en defensa del idioma de su nación, pero antes de ello por lo que exige la mínima vergüenza.

El día 5 el representante en el Congreso del partido sedicioso- indultado, socio del gobierno, se permite en plena sesión parlamentaria decir que es falsa la denuncia del polícia al diputado sentenciado y por tanto expulsado del Congreso, y por tanto también cuestionando delictiva y públicamente al Tribunal Supremo que lo juzgo - así mismo, días antes, una ministra del Gobierno acusó de prevaricación al mismísimo Tribunal -, y la presidenta del Congreso no decir nada y no dimitir. El presidente del Gobierno no decir nada y por tanto su deber de dimitir saltárselo a la torera. En Europa un presidente del parlamento y un primer Ministro dimiten fulminantemente al no defender la constitución y la democracia en sede parlamentaria, asumir por tanto tal aberración, y por ello no tener excusa para dejar el cargo, al minuto siguiente.

Los radicales exigen a un ministro del gobierno retirar la policia y la Guardia Civil de Cataluña y acabar con la sede de Vía Layetana el día 5, y ayer se confirma el atropello a la ley de seguridad ciudadana dejando a los cuerpos de seguridad a los pies de los caballos, sin haber una sola defensa inapelable de la posición y permanencia inexcusable de las policías en Cataluña y por supuesto tampoco de la protección con todos los medios y siempre, de los defensores de la ley. En Europa el Ministro dimite por vergüenza y el presidente del Gobierno que no ha dicho esta boca es mía y por tanto cómplice de tales dejaciones circundando la anarquia, dimite así mismo por irresponsabilidad flagrante.

El día 7 el presidente del Gobierno vuelve a defender los estados de alarma declarados inconstitucionales en un mitin en Sevilla. Se ríe de la sentencia constituciónal y de la ley públicamente, las mancilla, da un ejemplo favorecedor de la insumisión y de la estricta voluntad de querer saltarse e incumplir la constitución y la ley y además reírse de todos los españoles que cumplen la constitución y la ley. En Europa no dura un segundo por ser reprobado y declarado promotor anticonstitucional y antidemocrático sin precedentes en ningún país democrático, el mismísimo primer Ministro.

La presidencia del Gobierno se desmarca de los indultos y los carga al ministro Campo . De no creer. Resulta que el presidente del Gobierno que los defiende y los concede y los presenta públicamente en el Liceo no tiene nada que ver con ello. Será por lo que los mismos indultados repiten para reafirmar su voluntad de delinquir y de independencia y claro... es como si no hubiera habido ni sedición ni indulto...

En fin aquí me pongo en broma. En Europa le regalan al primer Ministro un sorbete... se ríen un poco - regreso a lo serio - y vuelven a la normalidad dimitiendo previa petición de perdón público por malversador de la confianza del pueblo.

¿Es ético desde el Gobierno atacar Madrid y su región en lo fiscal, en lo institucional, moviendo el ataque de otras autonomías desde “arriba”, queriendo despojarla de la capitalidad y por tanto de las sedes principales del estado? En Europa no se concebiría atacar lisboa, París, Londres o Berlín y sus regiones, desde el Gobierno, o desde el Alentejo, Bretaña, Gales, o Baviera. Sus primeros ministros dimitirían avergonzados y despojados de credibilidad.

El Gobierno pastelea con el Consejo de Europa por la comprensión del acercamiento de los presos . Una ignominia querer buscar apoyos cuando el hecho es de una perversion demoníaca como el parlamento europeo acaba de poder comprobar. En Europa es inimaginable que un gobierno pacte con quienes apoyan y avalan el terrorismo. La dimisión de sus primeros ministros sería fulminante.

Cataluña propone educación sexual de 0 a 3 años en los parvularios. Una aberración al más puro estilo nazi - nacional socialista - y estalinista, envuelta de una ingeniería de perversion social, como muchas cosas más que promueve la Generalidad y el Gobierno, con el mismísimo Gobierno como avalista pues los que así actúan son los que le apoyan para sobrevivir. En Europa es imposible esta irracionalidad maquiavélica. El primer Ministro dimite por dignidad.

Uno de los magistrados propuestos por el partido del Gobierno para la renovación del Constitucional, a través de la exigencia del partido coaligado es quien propugna la igualdad comparativa jugando con el dolor de las victimas del terrorismo y dice poder compartir y poner en común ese dolor. No quedan palabras ante tal indignidad. Que el presidente del Gobierno lo haya propuesto como vocero de quien le ayuda y haya sido admitido en una negociación ya de por sí muy poco ética en neutralidad democrática con aquiescencia de los dos partidos mayoritarios,

simplemente no tiene nombre. Es una inmoralidad de una categoría única. No hay explicación sería posible. En Europa es inadmisible y así nos lo están diciendo y advirtiendo para el CGPJ, verdaderamente preocupados por nuestro grave déficit democrático.

Ayer Bruselas redujo el crecimiento de España del 6,2 al 4,6. Antes de ayer, el presidente del Gobierno en su discurso en el Congreso dice que “España va mejor” . Su vicepresidenta lo amplia y trata de justificarse en las buenas previsiones - también desmentida hace muy poco por el INE -. Esta todo dicho. Al día siguiente Europa destapa la mentira con la gravísima consecuencia que ello tiene para dar seguridad a la economía básica de todos los españoles. En Europa cualquier primer Ministro con mínima dignidad y mínimo respeto a sí mismo y a los demás, dimite por el gravísimo engaño a todos. También por incapacidad manifiesta en la gestión de los asuntos públicos, y económicos, y así mismo para dar paso a quien sepa hacerlo, reconociéndolo, y ayudando así a su patria, por mínima sensatez y etica democrática.

Todo lo anterior es solo una parte de lo ocurrido en menos de diez días. Es una verdadera pena que el partido que soporta al gobierno este siendo diezmado en relación a lo que siempre aportó con visión de estado solo porque alguien sin escrúpulos lo tenga cautivo. Así lo declaran los que pueden hablar con libertad desde sus filas. Alguien que opera sin escrúpulos más tarde o más temprano caerá devastado y olvidado. Es mejor privarle de ese deshonor y vergüenza, que arrastre, además, al partido, y reivindicar por encima de el, el trabajo para lograr el bien de España, camino contrario al actual, avalado por quienes quieren y repiten ansiar todos los días destruir la constitución, la democracia, y a España.

Desde la sociedad civil, trabajamos para reafirmar la constante llamada a la sensatez, honestidad, dignidad, responsabilidad y seriedad a todos, y en primer lugar al Gobierno, para que cambie radicalmente el rumbo, pues es clamor general en toda la nación. Nadie puede entender una deriva suicida como la que vivimos, cuando lo que debiéramos hacer es estar todos unidos para afrontar los gravísimos problemas que a nivel internacional tenemos con un equilibrio muy inestable y donde tanto tenemos que perder por una miope y muy soberbia actitud en casa. ¿Cómo afrontar los graves problemas globales si requieren de unos principios y valores esenciales que si los lideres no los tienen será imposible garantizar la confianza necesaria, y por tanto imposible cualquier avance ? ¿Que ejemplo vamos a dar y que podemos aportar a Europa y al mundo en los asuntos climáticos, económicos, sociales, de energía, migratorios, estratégicos, defensivos, y demás temas trascendentales si mentimos todos los días ? Para abordar los grandes asuntos hay que tener valores sólidos y decir la verdad, para obtener credibilidad y respeto. Nosotros lo hemos perdido arrastrados por quien no tiene ningún principio y con ello arrastrando al fango los necesarios e incolumes valores de la democracia.

Dimitir es la obligación para salvar a tiempo la gravísima deriva en múltiples sectores esenciales y al menos no agotar el tiempo para ello, y que sea tarde. Un cargo, un presidente de Gobierno, que respete la dignidad, por importante que sea, o que se crea, no puede hipotecar y destruir España.