El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha lamentado que en la Comunidad “no haya posibilidad de formar una familia como antes, in de comprarse una casa o tener un empleo y un sueldo digno”. Así lo aseguró durante un acto celebrado en la localidad salmantina de Béjar, en la que estuvo acompañado de el vicepresidente Primero de Acción Política de VOX y eurodiputado, Jorge Buxadé.

García-Gallardo ha señalado como uno de los principales culpables el estado de las Autonomías. “Solo han servido para despilfarrar el dinero público y, sin embargo, lo que necesitamos son centros de atención primaria cercanos para que los ciudadanos no tengan que hacer cientos de kilómetros para recibir un tratamiento médico ni tampoco necesitamos chiringuitos. Además, las Autonomías han premiado a ciudadanos desleales, mientras que a los ciudadanos de Béjar y de Salamanca les han dicho que no tenían opciones. Y todo esto lo han hecho los partidos de siempre”, ha agregado.

Para el candidato de VOX a la Junta de Castilla y León, “el Partido Popular y el Partido Socialista han quitado oportunidades a los jóvenes, llevándolos al éxodo”. Pero se ha mostrado esperanzado: “La sentencia aún no ha sido dictada y el certificado de defunción de Castilla y León no ha sido redactado y aún hay esperanza. No me resigno a que algunos de los medios de comunicación sigan metiendo miedo en el cuerpo con la COVID-19, mientras no hablan de los problemas reales. Tampoco me resigno a que tengan que culpabilizar a los jóvenes, porque han sido estos partidos políticos los que nos han dicho que para prosperar había que irse a las grandes ciudades y han sido ellos los que han ahogado esta tierra, dejándola sin materia presupuestaria ni infraestructuras”, y, sin embargo, ha continuando detallando el candidato de VOX, “el dinero no llega y los colegios cierran, los centros de atención primaria no abren y, todo ello, mientras ellos mantienen una red clientelar sumidos al rodillo ideológico de la izquierda”.

Por otro lado, García-Gallardo ha denunciado que la Junta de Castilla y León ha destinado 80 millones de euros en su edificio y no lo hubiera dedicado a los jóvenes y a su acceso a la vivienda. “Ahora parece Mañueco, a rebujo de VOX como siempre, de que va a dar ayudas al acceso a la vivienda, un cheque bebé, y facilidades para personas en el mundo rural y, sin embargo, yo me pregunto dónde estaba cuando veía que los jóvenes tenían que marcharse de Castilla y León para buscar oportunidades o veían como más de la mitad de su sueldo lo destinaban a pagar una vivienda de alquiler y compartir baldas en un piso de estudiante”.

Promesas incumplidas

El candidato de VOX tiene claro que “el PP sólo intenta reparar las promesas incumplidas y convencer una vez más con engaños a los jóvenes y mayores de Castilla y León”.

También García-Gallardo ha dedicado su intervención a explicar “las fórmulas” de los populares en cuanto a la natalidad. “Mañueco ahora dice que hay que apostar por la natalidad y, sin embargo, ya sabemos lo que han hecho hasta ahora y es la importación de miles de inmigrantes ilegales sin tener en cuenta su cultura ni su capacidad de adaptación». En este sentido, reivindicado la necesidad de que nazcan “ciudadanos de Castilla y León. “Mañueco ha ahogado la natalidad. En el año 1976 nacieron 38.000 castellanos y leoneses y en 2020 nacían 13.700, de los cuales, 11.000 solo eran de madres castellano y leonesas. Esta situación es insostenible y nosotros hemos venido a remediarla”.

Por último, García-Gallardo ha anunciado que uno de los focos principales de Vox “es revertir el desmantelamiento del sector productivo tanto del sector primario como la industria”. “Los bejaranos necesitan unos políticos que les defiendan del abandono del resto de partidos y de las amenazas globalistas. Basta ya de defender a esa industria china que compite con nuestros productos sin respetar los derechos laborales ni cumplir la misma normativa que la industria textil de Béjar”, ha recalcado.

Y ha concluido: “No hemos venido a facilitar el Gobierno al PP, sino que hemos venido a sembrar esperanza y a dar una alternativa patriótica y social y a cambiar el rumbo de esta tierra que aún tiene mucho qué decir”.

Buxadé, por su parte, ha denunciado a los gobiernos del PSOE y del PP, que, durante cuatro décadas «han vaciado sistemáticamente Castilla y León».

También se ha referido al otro «enemigo» de la España interior y de Castilla y León: el Estado de las Autonomías, que ha llenado los bolsillos de los «traidores» mientras Castilla era «atacada y estaba desprotegida». De hecho, ha lamentado que el estado autonómico ha llevado a Castilla al siglo XIX, ya que, por ejemplo, Béjar cuenta con la misma población que en 1877.

De modo que Castilla y León «no puede seguir secuestrada por las mismas políticas y políticos». Y se ha referido a un Partido Popular que «saca la bandera Nacional a pasear en campaña» pero que después «incumple sistemáticamente» sus promesas. Y que, además, «consolida todas las posiciones ganadas por la izquierda».

Unos políticos que «se sientan a negociar con los enemigos de la Nación» y que, ha reprochado, «sacan el dinero de los bolsillos de los castellanos y leoneses para «dárselo sistemáticamente a los enemigos de la Nación».

Así, «hay que redimir al que trabaja, al joven que estudia, trabaja y emprende; al pequeño propietarios, al que espera el sueldo y precio digno del fruto trabajo». Y ha reivindicado ayuda para las mujeres y familias que quieren tener más hijos en su comarca.

Porque Castilla y León se ha cansado de estar olvidada, ha explicado el diputado, quien ha animado a decir «basta» y a seguir siendo una tierra conservadora, pero «no de lo malo».

Por ello, ha puesto en valor la lealtad de Castilla y León, una tierra que, ha dicho, «ha sido humilde y trabajadora, y ha dejado a los demás pasar». Así, ha pedido a los castellanos y leoneses que acudan al rescate de España. «La lealtad ahora es el cambio, la alternativa social y patriótica», y ha añadido, «cambiar el Gobierno de Castilla y León para cambiar el Gobierno de España».

El eurodiputado no ha pasado por alto los ataques que sufre el sector primario: «Hay unos tipos en Nueva York, Bruselas, Barcelona y Madrid, que lo más cerca que han estado de un campo ha sido el campo de golf, y dicen que son vuestros animales los culpables del cambio climático».

No fue el único líder de Vox que visitó este sábado 22 de enero Castilla y León. Su secretario general, Javier Ortega Smith, definió, en Palencia, al Partido Popular como el “alumno aventajado” del PSOE y alertó ante las nuevas “marcas blancas” para despistar y seguir en el poder, dado que “son capaces de vender a su madre para seguir y hacer lo mismo que ellos”.

Durante un acto en la plaza de San Francisco en Palencia, Smith se preguntó para qué quiere gobernar el Partido Socialista “si ya tiene al PP, que hace las mismas políticas de genero y practica el enchufismo, corruptelas y aplica la agenda 2030″.

En la campañas todos prometen el cielo, pero la inmensa mayoría se olvidan y miran para otro lado, porque “se meten en el coche oficial, y si te he visto, no me acuerdo”, apuntó en compañía del cabeza de lista de Vox por Palencia las Cortes, David Hierro, y la presidenta provincial de partido, Sonia Lalanda.

Trasladó que llevan “muchos años años de mentiras y traiciones”, de la mano de un discurso generado por los mismos que “no quieren que las cosas cambien, porque sino muchos se tendrían que poner a trabajar”.

El representante de Vox subrayó que en Castilla y León se ha tenido que “soportar un cortijo más como en Andalucía”. “La PSOE es como la PP. Exactamente igual, con décadas sentados en el poder y amarrados a los escaños sin pisar la calle, ni los pueblos”.

Dejó claro que “si los políticos populares se hubieran molestado en escuchar, se podrían haber dado cuenta de la realidad”. Y es que, esos discursos que daban “no les compraba nadie, porque no se parecía a la realidad que padece la gente”.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith,(2D); acompañado del cabeza de lista por Palencia, David Hierro (D); y de la presidenta provincial de partido, Sonia Lalanda, participa en una acto de precampaña FOTO: Bragimo Agencia ICAL

Además, acusó al presidente de la Junta de aplicar las medidas “más duras que han arruinado a la gente”, con toques de queda que “casi ni conocen en Corea”, agregó. “Nos hemos puesto en pie y os decimos a la cara que os vamos a echar de las instituciones, porque queremos gente honrada, joven y con espíritu de lucha”.

“Que quede claro Mañueco, tú verás lo que sigas diciendo y mintiendo, pero nosotros vamos a decir en Castilla y León que no nos resignamos y que no aceptamos este mantra de las políticas progres que habéis comprado”. “Diremos alto y claro en todos los pueblos de Palencia que no nos resignamos a que cada vez haya menos escuelas, niños y centros médicos”.

Recalcó que no permitirán que “sigan cortando las alas a esta tierra con tanto futuro y enterrando todas la oportunidades de progreso de la hermosa provincia de Palencia”.

Ortega Smith afirmó que ellos exigen realidades y cambios de políticas, porque Vox ha venido “para cambiar políticas y no para cambiar a 500 del PP y poner a 500 de Vox, que es lo único que le preocupa a Pablo Casado, para quitar a Sánchez y sus nosotros para poner a los suyos y seguir haciendo lo mismo que hacen todos los días en el Congreso”, apostilló.

Candidato por Palencia

Por su parte, David Hierro aseguró que Vox se preocupa por igual por todos los territorios y “no hace ascos a nadie”. Puso en valor Ortega Smith tardó tres días en ir a conocer la provincia y la Montaña Palentina, mientras que “han pasado 35 años sin que un presidente de la Junta haya pisado la comarca palentina de Guardo, al ser una de las zonas que más ha sufrido la despoblación, el abandono y la desindustrialización”.

El cabeza de lista por Palencia por Vox, David Hierro, durante su intervención FOTO: Bragimo Agencia ICAL

“El Partido Popular y el PSOE han abandonado a Palencia y han incumplido todos sus compromisos con la provincia y sus gentes”, y se preguntó la utilidad de los 27 años que lleva “el señor Carlos Fernández Carriedo al frente de los sillones de la Junta y de qué ha servido su paso de consejería tras consejería y su cartera de Sanidad, si en Palencia todavía no hay radioterapia”, sentenció Hierro.

Por último, la secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, ha denunciado en Soria las políticas que, tanto PP como PSOE, han generado despoblación y desindustrialización. Frente al resto de políticos que habla de la España vacía y vaciada, ha explicado, “VOX habla de una España abandonada y silenciada, que ha sido la gran perjudicada por la España autonómica. Han sustituido el centralismo de la capital por el centralismo de las comunidades autónomas”, ha lamentado.

Olona ha recordado que Soria es la provincia más despoblada de España: “El desierto demográfico no es flor de un día, sino consecuencia de las políticas del bipartidismo que ha ido vaciando nuestros pueblos de esperanza”.

Para combatir ese problema, ha reivindicado “aplicar con valentía políticas que defiendan la familia y la natalidad en España porque es la única forma para revertir el desierto demográfico que atraviesa Soria”.

Precisamente Olona ha hecho hincapié en las consecuencias de las políticas aplicadas por el PP durante décadas en Castilla y Léon. “¿Recordáis cuando el PP prometía la unidad de radiología en 2007? Escuchar a PP y PSOE hablar del invierno demográfico es escucharles insultaros a la cara. ¿Cómo pueden venir con promesas que siempre son incumplidas? Necesitamos que los apartéis con votos en las urnas”, ha afirmado.

La secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, durante el acto en Soria FOTO: Vox

Por el contrario, ha explicado la secretaria general del GP VOX, la candidatura que lidera Juan García-Gallardo sabe perfectamente qué necesita la comunidad. “Tenemos muy claro lo que necesita Soria para dejar de ser la provincia más despoblada. Necesitamos repoblar nuestros pueblos con población autóctona. No queremos un efecto llamada a la inmigración ilegal que llenan nuestras calles de inseguridad, ya que un país que no defiende sus fronteras es como una casa que no tiene paredes».

Asimismo, Olona ha reivindicado un país próspero y de futuro. “Una España distinta es posible, donde no se derriben cruces, una España donde no sea un privilegio formar una familia o comprar una casa, donde nuestros jóvenes no estén condenados a la pena de destierro y los mayores recuperen la tranquilidad con unas pensiones dignas”. Por este motivo, ha señalado que “España debe dejar de ser un país de subvencionados y ser próspero y de futuro. No queremos subsidios queremos tener libertad para ganarnos la vida”, ha afirmado.

Políticas del consenso progre

Por su parte, la cabeza de lista de VOX por Soria a las Cortes de Castilla y León, Carmen Romero, ha denunciado las «políticas de consenso progre» que «han arruinado nuestra tierra, y no afrontan ninguno de los problemas que afectan a la vida de los sorianos».

Frente a ello, ha reivindicado la Agenda España «pretende una Soria con niños correteando por las calles, jóvenes con ilusión y esperanza de formar una familia y poder vivir, de autónomos y emprendedores y de mayores atendidos y recompensados por todo lo que han entregado a España».

Romero ha afirmado que “Soria no quiere ser una provincia llorona, ni una provincia subvencionada, sino tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, con las mismas oportunidades y los mismos servicios». Y ha concluido con un llamamiento a los sorianos a sumarse a la «alternativa social y patriótica de VOX».