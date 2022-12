Castilla y León supera por primera vez los 200.000 extranjeros regulares al cierre del primer semestre de este año y ya suponen el 8,4% de la población

La llegada de extranjeros prosigue imparable en la Comunidad y a cierre del primer semestre de este año se superó por primera vez los 200.000 foráneos con autorización, certificado de residencia o TIE-acuerdo (brexit). Los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, recogidos por Ical, ponen de relieve que entre finales de junio de 2021 y 2022, la Comunidad sumó 7.350 nuevos extranjeros regulares, con un crecimiento porcentual del 3,8 por ciento, hasta los 200.734 exactamente.

Los foráneos ya representan así el 8,4 por ciento de la población de Castilla y León, un porcentaje inferior al 13,1 por ciento de la media para el conjunto de las autonomías, donde hay registrados 6,24 millones, con un aumento del 5,4 por ciento en relación a mediados del año pasado. Un importante crecimiento en los extranjeros ‘con papales’ a la espera del impacto de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a mediados de agosto de este año, y que mejora las condiciones para que los autónomos extranjeros obtengan un permiso de residencia o accedan a la residencia temporal por arraigo laboral.

La cifra récord alcanzada por Castilla y León se logra tras seis años de crecimiento continuado en la llegada de inmigrantes regulares. Las cifra revelan que en las fechas de análisis en 2011, tras la crisis de 2008 y 2009, los extranjeros, que ascendían a 180.409, empezaron a caer, hasta tocar fondo en 2016, con 172.041, cuando se reinició su repunte. Así, en 2017 sumaron ya 173.399; en 2018, 177.416; en 2019, 181.351; en 2020, 188.552; el año pasado, 193.384; y este ejercicio, 200.734. Es decir, desde que se inició el repunte hace seis años, Castilla y León ha ganado 28.693 foráneos.

El estudio de este colectivo precisa que la mayor parte de estas personas cuentan con certificado de registro (ciudadanos de la UE), un total de 137.144, con un aumento del 1,2 por ciento respecto al año anterior, es decir, 1.621 más. Por su parte, los extranjeros con autorización ascienden a 62.938, que suponen un importante crecimiento en los últimos 12 meses del 9,8 por ciento, y sumar 5.592 nuevos efectivos. Por su parte, los acogidos al TIE-acuerdo de retirada por el brexit, son 652, 137 más que hace un año.

Sexo, edad, estancia y nacionalidades

Por sexos, cabe destacar que hay más hombres foráneos regulares que mujeres, 105.321 frente a 95.413. Asimismo, por grupos de edad, la Secretaría de Estado de Migraciones sitúa en Castilla y León, a 166.208 extranjeros con entre 16 y 64 años; 22.881 con entre cero y 15 años; y 11.645 con 65 y más años.

Bajando al detalle de la situación de estas personas, en relación al colectivo de países de la UE, la mayor parte, 60.856 presentan una estancia no permanente con un motivo de residencia indeterminado; y 33.817 están residiendo en la Comunidad de forma permanente. Además, hay contabilizados 11.443 ciudadanos de la UE que están de forma no permanente trabajando por cuenta ajena y 956 por cuenta propia; 3.630 estudiantes titulares de la UE no permanente familiar. Asimismo, también hay 9.877 familiares de los titulares de forma no permanente y 6.509 de forma permanente.

En cuanto a los que tienen autorización, 42.447 ya la tienen de larga duración; 10.462 por circunstancias excepcionales; 2.528 están en primer renovación, y 500 en segunda. Cabe destacar asimismo, que 3.313 están por arraigo; 3.707 por reagrupación familiar; 1.140 con residencia temporal no lucrativa; 157 con trabajo temporal por cuenta propia y nueve por una duración determinada por cuenta ajena.

Por lo que se refiere a las nacionalidades más numerosas, en el caso de las personas con certificado, las de la UE, las dos más numerosas son la rumana y la búlgara, con 45.403 y 34.464 efectivos, respectivamente. En tercer puesto, ya de lejos, aparecen los portugueses, con 19.647 individuos viviendo en Castilla y León; seguidos por los italianos, 5.248; y los franceses, 3.819.

Los extranjeros con autorización están encabezados con diferencia por los marroquíes, con 22.820 personas repartidas por la Comunidad, a los que siguen, como consecuencia de la guerra, los ucranianos, con 4.382 personas. El tercer colectivo más numerosos es el de colombianos, con 4.611, el cuarto, el de venezolanos, con 4.292; y en quinto puesto el de ciudadanos chinos, con 3.974

Provincias

Un análisis por provincias, revela que el mayor número de foráneos regulares estaba a finales de junio de este año, en Valladolid, con 40.645, donde crecieron en comparación al mismo periodo de 2021, un 3,8 por ciento, en la media autonómica.

El mayor incremento porcentual, no obstante, se registró en la provincia de Soria, donde aumentaron un 5,3 por ciento, hasta los 10.439. Aumentaron también por encima de la media regional (3,8 por ciento); en Palencia, Salamanca y Ávila. En la provincia palentina se elevaron un 4,9 por ciento, hasta los 9.999; en la charra, un 4,7 por ciento, con 20.455; y la abulense,s un 4,5 por ciento, con 15.440.

Por debajo de la media se situaron el resto. En concreto, subieron un 3,7 por ciento en Burgos y un 3,6 por ciento en Segovia, hasta los 38.214 y 27.420, respectivamente. Asimismo, en Zamora avanzaron un 3,4 por ciento, con 12.169, y cerró el ranking de aumento de foráneos León, donde sumaron 25.953 con un incremento del 2,3 por ciento.