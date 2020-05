Educación se prepara para abrir las aulas en junio a 6º de Primaria, 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y tutorías voluntarias

Los alumnos que estén en el último curso de su etapa educativa, sexto de Primaria, cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato y últimos cursos de ciclos formativos, no tendrán que esperar a septiembre para “la vuelta al cole”. En una entrevista en Ràdio 4, el conseller de Educación, Josep Bargalló, ha avanzado que su departamento trabaja para reabrir las aulas en junio en los territorios que estén en fase 2. Aunque ha precisado que no será un regreso normal, se reabrirán las aulas solamente para cuestiones concretas. Por ejemplo, para acompañar a los alumnos que están en el último curso de su ciclo educativo a hacer el traspaso -6º de Primaria, 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y último curso de ciclos formativos-. “Se tomarán medidas sanitarias y se organizarán grupos reducidos”, ha concretado.

La conselleria de Educación también está estudiando medidas para acoger a alumnos de familias que lo necesiten, hijos de padres que deben ir a trabajar presencialmente, por ejemplo. Aunque en estos casos, la asistencia será voluntaria. Las aulas también estarán disponibles para que los profesores puedan hacer tutorías voluntarias para valorar en qué situación se encuentran los alumnos antes de pasar al siguiente curso.

Clases a distancia sólo para mayores de 12 años

La mayoría de alumnos está previsto que regrese a la escuela de cara al curso 2020-2021. Pero la vuelta al cole en septiembre no será como otros años. El conseller ha explicado que están trabajando escuela por escuela para analizar los espacios que tienen porque la idea es que haya la mitad del aforo por aula que había hasta entonces. Esto requerirá de más docentes y adecentar los espacios. Las escuelas que habían apostado por derribar muros y crear aulas grandes para trabajar por proyectos, en grupo y sin pupitre, lo tendrán más complicado. Bargalló no ha descartado que “hay que estar preparados para otro posible confinamiento”.

Además de adaptar espacios, tendrán que modificar los horarios de entrada y salida de los centros para evitar aglomeraciones. “La prioridad es que todos los alumnos vuelvan a clase en septiembre, sobre todo, los de 0 a 12 años, para favorecer la conciliación familiar en el regreso a la vida normal por etapas”, ha dicho. Ante la fórmula híbrida que planteó el Gobierno para regresar al colegio con seguridad, con clases presenciales y telemáticas, Cataluña trabaja para que todos los niños de 0 a 12 años puedan acudir a clase presencialmente. La idea es que sólo los alumnos mayores de 12 años hagan clases a distancia.

Cambio de modelo

El coronavirus ha llegado en plena primavera pedagógica, cuando la educación trataba de dejar atrás un modelo inspirado en las fábricas del siglo XIX, de clase, timbre, clase, timbre, almuerzo, timbre y clase. Según ha avanzado Bargalló acelerará la necesidad de personalizar la educación de cada alumno. “El curriculum por el curriculum ha saltado por los aires, lo importante es la personalización del alumnos”, ha dicho.

El conseller de Educación se ha esmerado en trasladar un mensaje de calma a las familias. “Nadie se debe poner nervioso porque el temario no se haya podido terminar este curso", ha insistido. Pero las familias que hacen malabares par conciliar y por ahora no tienen nada en mano. Desde el Gobierno, Educación también trabaja en un plan que presentará a la Comunidades Autónomas, pero por ahora no hay detalles. El departamento de Bargalló, sí trasladó a los sindicatos una propuesta para retomar las clases el septiembre. Propone clases reducidas y que parte del curso sea on line. El portavoz del sindicato mayoritario de los profesores, USTEC, Ramon Font, cree que es “impensable”. “O se contrata profesorado o los docentes tendrán que hacer el doble de una jornada laboral", dice. Tampoco ve claro que con estas medidas los alumnos puedan hacer el curso entero.

Para contratar más profesores, con tal de proteger a los más vulnerables y dar clases reducidas, Bargalló cuenta con disponer de aportaciones del Estado y de la Unión Europea levantando el límite de gasto.

Guarderías en el aire

Bargalló no tiene tan claso que puedan abrir las guarderías en junio. Admite que le preocupan las medidas de seguridad tanto de alumnos como de profesores. Este jueves, todos los titulares de Educación de las Comuniades Autónomas tiene una reunión con la ministra del ramo, Isabel Celaá para conocer un marco general de medidas.

El miércoles empieza la preinscripción

Esta semana también, empieza la preinscripción escolar. A partir del miércoles de forma telemática y entre el 19 y el 22 de mayo, las familias que no tengan recursos, podrán hacerlo de manera presencial. Como no tienen datos sobre los alumnos que harán P3, Educación no sabe cuántas familias podrían hacer la preinscripción telemáticamente y cuántas no.