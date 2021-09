Cataluña elimina el límite de reunión de 10 personas pero mantiene el cierre del ocio nocturno

La quinta ola llega a su fin en Cataluña. El Govern ha anunciado este martes que, en la próxima resolución de medidas que entrará en vigor el próximo viernes, quedará eliminado el límite de reunión de 10 personas, así como las restricciones en actividades religiosas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha señalado que el Procicat aún está trabajando en la próxima resolución que entrará en vigor el viernes, pero ha avanzado que ya no habrá estas dos restricciones que afectan a derechos fundamentales, de manera que no será preciso solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sin embargo, la Generalitat no contempla aún la reapertura del ocio nocturno, una de las grandes reclamaciones del sector que atribuye los botellones y macroconcentraciones de las últimas semanas a su cierre. Pese a la mejora de los datos, desde el Govern se insiste en que aún no se dan las circunstancias para su reapertura, y puntualizan que uno de los factores a tener en cuenta para valorarlo es que los ingresados en estado crítico no supere el centenar.

El Procicat, el coité técnico que gestiona la pandemia, también valora la posibilidad de cambios en el ámbito de determinados aforos, y en concreto se estudia ampliar la afluencia de público en competiciones deportivas.