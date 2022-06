«La primera vez que me agredió todo lo que comía lo vomitaba»

Poco a poco se van conociendo detalles sobre Brian Raimundo C.M. es el presunto violador de Igualada. Lo que ha trascendido del sumario del caso nos permite conocer algo más del autor de un suceso que sigue impactando a la sociedad catalana por la gravedad de los hechos. Este diario ha podido acceder a la declaración ante los Mossos d’Esquadra de una ex pareja del presunto agresor y que forma parte del sumario del caso.

El interrogatorio tuvo lugar pocas horas después de que Brian Raimundo hubiera sido detenido después de meses de complicada investigación por parte de la policía autonómica. La declaración de la antigua pareja del sospechoso era esencial para poder trazar un perfil del arrestado, algo que en efecto así pasó.

Ante las preguntas de los Mossos, ella apuntaba que conoció a Brian Raimundo el 8 de agosto del pasado año, por mediación su hermana. A la semana iniciaron una relación pasando poco después a convivir bajo el mismo techo. «Los padres de la declarante se enfadaron porque se fue un día a dormir a casa de Brian y ya se quedó a vivir allí», explica el informe.

Cuando se le preguntó cómo fue la convivencia, la ex pareja del agresor señaló que «realmente no era mala al principio, pero el problema que tiene Brian es la cerveza. Cuando se emborracha y debido a temas de su pasado (tema de su familia, que su padre lo violaba a él, a su hermana y a su madre) se pone agresivo. Si él venía enfadado la declarante tenía que tener cuidado con lo que decía porque sino le pegaba».

Las agresiones no tardaron en llegar, como se indica en el sumario del caso. El relato es una contundente descripción del infierno que vivió la ex pareja. «La primera vez que Brian me agredió todo lo que comía lo vomitaba por las patadas que me pegaba, el día 10 de octubre de 2021, vino muy cabreado, discutimos y me sacó del piso arrastrándome por las escaleras, hasta un callejón y empezó a golpearme con puñetazos, patadas y empujones contra la pared. Los golpes fueron por todo el cuerpo, hasta llegar a quedarme medio inconsciente. Después me cogió en brazos, me subió al piso nuevamente, me bajó los pantalones y me penetró analmente con su pene, yo estaba medio inconsciente».

No fue la única agresión. En total aseguró haber padecido cinco o más, siempre con Brian borracho, aunque también podía ser por discusiones por celos «y porque él decía que la declarante no le decía la verdad, ya que él pensaba que ella le era infiel incluso cuando hacía videollamadas con él». La peor de las agresiones acabó con la víctima en el Hospital de Igualada. El informe médico realizado en aquel momento también forma parte del sumario del caso por la violación de Igualada. El testimonio de la ex pareja también refleja que el sospechoso de la violación era muy posesivo, hasta el punto de querer controlar todas sus relaciones personales. «Intentaba apartarme de todos», asegura para añadir que se enfadaba con los amigos o las amigas de la declarante si hablaba con ellos. Tampoco podía salir de casa con libertad porque «no quería problemas con él. Sólo salía si él salía».

Los Mossos también preguntaron a quien fuera compañera de Brian Raimundo sobre la noche del 31 de octubre de 2021. Ella se quedó en casa «porque estaba cansada y no le apetecía salir». Sobre Brian rememoró que salió de casa «sobre las diez vestido con unos tejanos de color azul marino y una chaqueta negra tipo bomber y llevaba el bolsito de color gris fila». Brian había quedado con unos amigos en Igualada y no volvió al domicilio hasta las tres de la madrugada. Al día siguiente ella lo acompañó al Juzgado de Igualada porque tenía un seguimiento de libertad vigilada. «Fue entonces cuando él le comentó que los amigos con los que estuvo por la noche reventaron un coche en Igualada y que la Policía se quería llevar detenido al Sufián», uno de los amigos del presunto autor de la violación. Brian no le contó nada más de lo sucedido esa noche.

La ex pareja no tenía ninguna marca, ni lesión o arañazo tras aquella noche de Halloween. Siguió en los días siguientes comportándose como siempre. La relación entre los dos concluyó el pasado 16 de febrero. Fue en ese momento cuando ella decidió marcharse del piso en el que vivían, aprovechando que él se había ido a trabajar a Girona. Volvieron a discutir, pero ella se instaló en casa de sus padres. Cuando los Mossos le preguntaron si había denunciado a su antigua pareja por las agresiones o si quería hacerlo en ese momento, ella rechazó el ofrecimiento.