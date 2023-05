Giro en los pactos postelectorales de Barcelona

Suele pasar en toda campaña electoral que, al final, por mucho que los se esfuercen en explicar su programa, los focos de la jornada acaban en una frase, una anécdota o en algo completamente ajeno a las dinámicas políticas. En este caso, ha sido una aserción del candidato del PSC, Jaume Collboni, durante el debate electoral de RAC1. El socialista, al que se le ha acusado de forma poco velada de connivencia con Junts, o, mejor dicho, de TriasxBCN, quiso dejar ayer claro que no apoyará ni a Ada Colau ni Xavier Trias. «No haré alcalde ni al señor Trias ni a la señora Colau», pese a que hace unas semanas aseguró que no tendría ningún problema en permitir que gobernara la lista más votada aunque se tratase del propio Trias. De hecho, la frase de Collboni causó cierto estupor entre sus contrincantes políticos.

El alcaldable del PSC ha defendido que Xavier Trias y Junts per Catalunya tienen una posición «en las antípodas» de su partido, mientras que con Ada Colau dice tener una discrepancia «de fondo». «Ella está a favor del decrecimiento económico y yo, a favor del crecimiento». En este sentido, ha asegurado que sin el PSC en el gobierno municipal la ciudad no tendría Mobile World Congress, no tendría Copa América de Vela y no tendría la ampliación del recinto de Fira de Barcelona.

Xavier Trias, perro viejo de la política, ironizó al respecto y aseguró que «la vida es muy dura y hace falta paciencia y sentido del humor. Debemos proponernos decir cosas que después no nos tengamos que tragar». El exalcalde también reprochó al socialista que ponga condiciones a su candidatura que no ha aplicado a la hora de gobernar con Ada Colau: «Hay gente que ha demostrado que juega sucio», aseguró.

Colau también recogió el guante y acusó a Collboni, sin embargo, de acercarse a Xavier Trias en los hechos. «Todo el mundo tiene la impresión de que el señor Collboni está abriendo la puerta a un pacto de gobierno con Trias». Colau recordó que Collboni es partidario de ampliar el aeropuerto de El Prat, «una cuestión que le une a Trias», y, por otro, que también «ha hablado de detener» las obras de la segunda fase del tranvía», como quiere el candidato de TriasxBCN.

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, aseguró que no credibilidad a que el candidato del PSC, Jaume Collboni, afirme que no hará alcalde al candidato de Junts, Xavier Trias, ni a la candidata de los comuns a la reelección, Ada Colau. «El único partido que no gobernará nunca con Colau es el PP. Collboni ha gobernado con Colau durante ocho años. Trias hace ocho años tuvo la oportunidad de que Colau no fuera alcaldesa, le temblaron las piernas y se fue», destacó antes de reunirse con la asociación Amics de Passeig de Gràcia.

El candidato de ERC, Ernest Maragall, pese a que ayer no se refirió a pactos postelectorales, sí lo hizo esta misma semana. Maragall advirtió del peligro que al día siguiente de las elecciones se pueda volver a dar una «conjura» como la que tuvo lugar en 2019, cuando, a pesar de ganar las elecciones, los votos de Manuel Valls sirvieron para investir a Ada Colau como alcaldesa, pero con los papeles cambiados, alertando de que Trias y Collboni podrían encontrarse con el apoyo «del nuevo Manuel Valls, Daniel Sirera», en referencia al PP.

La candidata de Ciudadanos, Anna Grau, aseguró que los pactos que se plantea el candidato socialista, «son un culebrón venezolano». Grau señaló que sería necesario implantar un «detector de mentiras».